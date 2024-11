Claudia Ruggeri, Miss Claudia di 'Avanti un Altro' e cognata della Bruganelli, fa la prima passeggiata con la figlia neonata dopo il parto: foto

La 41enne si regala un dolce pomeriggio insieme alla sua bimba, Valentina

La piccola è venuta al mondo lo scorso 7 ottobre: la showgirl l’allatta al seno

E’ la sua prima passeggiata all’aperto con la figlia neonata dopo il parto. Claudia Ruggeri, approfittando del caldo sole del primo pomeriggio di questo insolito autunno, si regala un tenero momento con la sua adorata Valentina, venuta al mondo lo scorso 7 ottobre. La bimba tra soli due giorni compirà appena un mese.

La procace Miss Claudia di Avanti un altro, storico quiz show di Paolo Bonolis in onda su Canale 5, si fa vedere sui social insieme al suo tesoro. La bambina è nella carrozzina che lei spinge amorevolmente in un piccolo parco di Roma, città in cui vive insieme al marito. La cognata di Sonia Bruganelli, felicemente sposata col fratello minore della produttrice, Marco, è raggiante da mamma. “Passeggiata in dolce compagnia”, scrive a commento degli scatti che condivide nel suo post su Instagram.

Sono giorni gioiosi in cui per Claudia è tutto nuovo e migliore. Desiderava la vita da genitore e finalmente il suo sogno si è concretizzato. La Ruggeri, però, non perde di vista gli altri obiettivi che si è prefissata, il suo ‘piano b’. Dottoressa in Scienze e Tecniche Psicologiche, si sta specializzando nella Magistrale in Psicologia Clinica e della Riabilitazione. Le piacerebbe tanto lavorare nel settore, appena avrà concluso il suo percorso.

Innamoratissima di Marco, conosciuto quando aveva appena 19 anni, è stata subito accolta nella famiglia Bruganelli con tanto calore. In passato a Tv Sorrisi e Canzoni aveva rivelato: “All’inizio ero intimorita, mi sentivo in imbarazzo. Ma il ghiaccio si è rotto subito. Sonia è come una sorella per me. E Paolo è una persona straordinaria, divertentissima”.