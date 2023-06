L'attico di 200 metri quadri a Monaco, la tata condivisa con l'ex Briatore, il guardaroba gigante: Elisabetta Gregoraci svela i segreti della sua vita quotidiana

La showgirl 43enne apre le porte del nuovo appartamento a Monte Carlo

Si è trasferita in questa casa meravigliosa da un annetto: è in affitto

Elisabetta Gregoraci apre le porte del suo nuovo appartamento a Monte Carlo. A Gente svela i segreti della sua vita quotidiana nell’attico di 200 metri quadrati a Monaco, in cui ha traslocato circa un anno fa. Parla anche della tata, condivisa con l’ex Flavio Briatore, per tenere d’occhio il figlio Nathan Falco, 13 anni, durante le sue assenze o quelle del papà, e del guardaroba gigante che le piace tanto.

“Abito qui da un annetto. Sono in affitto e, in fase di ricerca, appena ho visto questa casa sono rimasta stregata. Per la sua luce che mi dà allegria, per la disposizione degli ambienti, così ben distribuiti negli abbondanti 200 metri quadrati, per il grande terrazzo che affaccia su Monaco e sapevo che sarebbe diventata la mia palestra a cielo aperto. Inoltre, dalla mia camera da letto vedo il mare: è il meraviglioso panorama che mi dà il buongiorno ogni mattina. Qui vivo con mio figlio Nathan Falco, con la Yorkshire Diva e con la tata Tatù che ci segue da 11 anni e che condivido con Flavio, che abita a un passo da qui”, racconta Elisabetta al settimanale.

Briatore va spesso da loro o loro da lui. Adora la casa della ex: “La trova bellissima”. “Quando sono arrivata qui la casa era vuota eccetto la cucina. Le tonalità sono quelle che mi seguono sempre: una prevalenza di nero e di bianco, tranne nella mia stanza da letto, dove ho voluto un rilassante grigio e avorio, e in quella di Nathan, che ha scelto lui fosse bianca e blu. Ora è grande, ha 13 anni, è in piena adolescenza: a tratti è dolce a tratti si impunta. Esprime i suoi gusti, non posso più di testa mia”, spiega la calabrese.

“La mia camera è piena di cose: tanti libri, foto, un grande specchio. Anche il letto è grande e talvolta capita che nel weekend Nathan si addormenti con me dopo le nostre maratone di film e popcorn”, svela ancora la 43enne. Nell’appartamento ci sono gigantografie che la immortalano bellissima, Eli ammette di essere vanitosa: “Lo sono! Mi piaccio e sto bene nel mio corpo. Mi circondo di tante mie immagini perché amo ricordare i momenti cristallizzati in un’istantanea”.

La calabrese ha sacrificato la stanza ospiti per i suoi vestiti e accessori

Elisabetta ha un guardaroba grandissimo: “Lo confesso: ho sacrificato una stanza per gli ospiti da dedicare interamente al mio guardaroba. Più che scarpe e borse la mia autentica passione sono gli abiti, ne ho moltissimi. Un tempo erano tutti sistemati per gradazione di colore, ora faccio più fatica a tenerli in ordine”.

Elisabetta adora l'arredamento che ha scelto per il salone

Le stanze che usa di più sono il salone e la camera da letto. In cucina fa esperimenti dietro i fornelli e si prepara spuntini anche di notte. Sul suo fisico perfetto la Gregoraci dice: “Un po’ è costituzione, ereditata da mio padre Mario, un po’ mi alleno in terrazzo facendo esercizi di corpo libero. E poi vivo di corsa: sono una super trottolina, non mi fermo mai”.

Il terrazzo ha un panorama mozzafiato: lei si allena lì. Vive nella casa col figlio Nathan Falco, la sua cagnolina e la tata che la segue da 11 anni

Elisabetta dal 4 luglio sarà in tv con Battiti Live, in onda su Italia 1. Le vacanze le trascorrerà tra Calabria e Sardegna. Sul fidanzato Giulio Fratini, con cui non la si vede da un po’ confida: “Il cuore batte. Sono serena, ma con il tempo ho imparato a tenere per me la sfera privata”.