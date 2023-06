Michelle Hunziker inaugura le vacanze estive 2023 con una crociera nel Mediterraneo: ecco dov'è e con chi

La 46enne ha preso il largo: si gode il tempo libero in località da sogno

Michelle Hunziker ha preso il largo. Inaugura le sue vacanze estive 2023 con una crociera nel Mediterraneo. E’ partita insieme ad alcune amiche insieme alle sue due figlie minori, Sole, 9 anni, e Celeste, 8, avute dall’ex marito Tomaso Trussardi. La showgirl svizzera si gode il tempo libero ammirando rapita la bellezza della Costiera Amalfitana. Poi arriva anche una puntatina a Capri.

Bagni, tintarella, risate, le ore trascorse con le sue bambine. Michelle assapora ogni attimo dei giorni in barca. Si dà pure da fare: al mattino presto fa le pulizie, perché sull’imbarcazione tutti devono collaborare. Dorme in rada, svegliandosi al mattino osservando rapita i Faraglioni. Dopo un anno intenso in tv è il momento di staccare e dedicarsi agli affetti che le riempiono la vita.

Aurora Ramazzotti, la sua maggiore di 26 anni, è rimasta a Milano con il figlioletto Cesare Augusto, nato il 30 marzo scorso. Michelle le fa sapere quanto le manchi e quanto soprattutto senta la lontananza dal nipotino. Purtroppo con un bimbo così piccolo, sarebbe stato complicato fare la crociera. La Hunziker, però, quando tornerà, dedicherà tanto tempo al bambino.

Intanto fa la mamma, sempre con grande stile. Tra le viuzze di Capri sfoggia look fascinosi. Sul ponte della barca invece fa vedere il fisico in bikini: è splendida, come sempre del resto.

Tra aperitivi al tramonto e cene lontane da occhi indiscreti, Michelle trova anche il tempo di fare tutorial di make up: alla regia, con lo smartphone in mano, c’è Sole, che alla fine, quando vede il risultato finale sul volto della madre, esclama: “Bellissima!”.