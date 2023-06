Anche dopo la separazione da Bonolis, Sonia Bruganelli continua a usare aerei privati: foto

La 49enne vola col figlio Davide alle Baleari per un assaggio di vacanza

Appena atterrata dal jet fotografa il 19enne insieme a lei sull’auto con autista

Sonia Bruganelli continua a usare aerei privati, anche dopo la separazione ufficiale da Paolo Bonolis, con cui ha trascorso gli ultimi 25 anni insieme. Sul social pubblica una foto in cui immortala il figlio Davide. Il 19enne è seduto in un auto con autista accanto a lei. Alle sue spalle, dal finestrino della macchina, si vede chiaramente il jet privato sulla pista di atterraggio col portellone ancora aperto: i due sono appena atterrati alle Baleari. Probabilmente a Ibiza.

“Primo assaggio di vacanze per me e per Davide”, scrive Sonia. Tagga l’amico Bruno Bortot e l’amica Maria Silvia Margot Del Turco e sottolinea: “Arriviamo!”. Poco dopo prende il traghetto che la porterà a Formentera, isola molto cara alla 49enne e a tutto il resto della famiglia.

Sonia, ancora una volta, non si fa problemi e non bada a spese. Non ha mai esitato a mostrare il lusso in cui vive e che tanto a fatto storcere il naso a molti. A Il Messaggero a gennaio scorso aveva chiarito l’equivoco su di lei che la infastidiva di più: “Che io faccia shopping sfrenato per fare rosicare tutti. Non è vero. Sui social metto le cose che mi piacciono per divertirmi, non la vita vera. Non ostento, gioco con quello che mi aiuta a superare tanti dolori. Di sicuro non metto le cose serie che faccio”.

La Bruganelli aveva aggiunto sui quanto guadagnasse: “Al massimo quanto un calciatore di Serie B, anche se poi spendo i soldi di Paolo e i miei li accumulo. Scherzo. Ahahahahaha..”. Ha la sua casa di produzione, in società con Bonolis, con amministratrice la madre. “Non mi fa spendere un euro con la carta di credito della società”, aveva chiarito.

Ora ci si domanda se, dopo l’addio, tutto rimarrà esattamente uguale: Sonia continuerà a spendere il denaro di Paolo o pagherà alcune cose di tasca propria? Certo: i due hanno detto di essere ancora più uniti di prima e non ci sono ‘terzi incomodi’ di mezzo. Al momento. Quindi, trattandosi di vacanze famigliari, è normale che il presentatore 62enne continui ad aprire il portafoglio. Ma se dovesse arrivare qualcuno nella vita di uno dei due ex cosa accadrà…?