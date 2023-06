La 48enne sottolinea: “Rispetto moltissimo le mia amiche che si sono costruite una famiglia”

Non ha rimpianti: “Io, al momento, non ho un compagno vivo bene così”

Victoria Cabello non ha problemi a chiamare le cose col loro nome, anche se può sembrare ad alcuni ‘scomodo’. “Alla mia età non sono single, sono zitella”, sottolinea al Corriere della Sera la conduttrice 48enne. Senza un compagno e senza figli sta bene: non ha alcun rimpianto.

''Alla mia età non sono single, sono zitella'': Victoria Cabello parla della sua vita senza compagno e senza figli

Quando le si domanda perché si è definita più volte ‘zitella’, Victoria spiega: “Alla mia età farsi chiamare single fa un po’ ridere, sono avviata sulla strada della zitellaggine. Rispetto comunque moltissimo le amiche che hanno fatto scelte diverse, che si sono costruite una famiglia”.

La 48enne sottolinea: “Rispetto moltissimo le mia amiche che si sono costruite una famiglia”. In foto col suo cane

Non torna indietro con la mente con nostalgia, le scelte fatte la Cabello le ritiene giuste: “Sono orgogliosa di quello che ho costruito, mi sono dedicata ad altre cose. Mi chiedono spesso se non avrei voluto avere figli: curiosamente ai colleghi maschi della mia stessa età la domanda non la fanno. L’orologio biologico a me probabilmente non l’hanno impiantato e non ho mai subito le pressioni della società in questo senso. Io, al momento, non ho un compagno vivo bene così”.

Victoria con Paride Vitale, con cui conduce su Tv8 Viaggi Pazzeschi

Con i suoi ex fidanzati conserva un ottimo rapporto. La presentatrice, tornata in video su Tv8 con Viaggi Pazzeschi, che conduce con Paride Vitale, rivela: “Sono amica di tutti i miei ex. Quando una storia è finita, per me è finita. Conservare quanto di buono c’è nel rapporto con una persona con cui hai condiviso un pezzo di strada è importante. Quando sonno tornata in televisione anche da loro ho ricevuto messaggi carinissimi”.