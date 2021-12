Aurora Ramazzotti compie 25 anni: intero weekend di festa, ecco cos'ha fatto

Aurora Ramazzotti compie 25 anni e si regala un intero weekend di festa. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti fa le cose in grande. Apre le celebrazioni venerdì sera con un mega party organizzato a QC Terme a Milano, il sabato arriva la cena insieme alla mamma, pochi intimi e il fidanzato Goffredo Cerza, la torta a mezzanotte è immancabile. Domenica 5 dicembre, il giorno in cui è nata, sta insieme ai genitori, insieme in grande sintonia: entrambi le regalano un bacio da innamorati.

Aury ha curato tutti i particolari della sua meravigliosa festa, un pigiama party con l’outfit obbligatorio. Accanto a lei c’è Cerza, con cui il sentimento è sempre forte, c’è la madre, splendida col completo da notte in seta, ci sono le amiche del cuore Sara Daniele e Paola Di Benedetto, Alessando Onnis de Le Iene, Bianca Atzei col compagno Stefano Corti e moltissimi altri.

VIDEO

Il look richiesto è giacca da camera e pantofole. Luci soffuse, tanta musica e anche un bagno nella caldissima piscina delle terme. A realizzare gli scatti della serata indimenticabile Sabatino Maisto, legatissimo alla Ramazzotti.

Non c’è neppure il tempo di riprendersi completamente che il sabato arriva una cena gourmet, con pietanze la leccarsi i baffi. Aurora siede a tavola accanto a Goffredo e la mamma Michelle. Allo scoccare della mezzanotte arriva un dolce da sogno: tutti i commensali le cantano un intramontabile "tanti auguri a te”.

Aurora è felice, la sua gioia è incontenibile la domenica, il giorno del suo compleanno, quando si ritrova insieme alla Hunziker e papà Eros. E’ un momento toccante per lei, che è cresciuta con i genitori separati, ma uniti dall’amore eterno per la figlia primogenita.

Aurora riceve il bacio più bello da entrambi. Non potrebbe desiderare di più. Arriva pure la terza torta con le candeline sopra. Difficilmente potrà scordare i suoi magnifici 25 anni: è un weekend pazzesco quello che ha appena vissuto, pieno, entusiasmante, spettacolare.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/12/2021.