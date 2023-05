Aurora Ramazzotti mamma 'multitasking': allatta dal parrucchiere mentre le fanno tinta e pedicure, guarda

La 26enne dà da mangiare al suo bambino e si ‘ristruttura’ comodamente

Mette in ordine la chioma, ma anche i piedi: è da Roberto Farruggia, il suo hair stylist del cuore

Aurora Ramazzotti non lascia un istante il figlio. E’ una mamma ‘multitasking’. Mentre si fa rimettere al posto la chioma dal parrucchiere, allatta il figlio Cesare, venuto al mondo lo scorso 30 marzo. Non solo. Oltre alla tinta, la 26enne fa contemporaneamente pure la, pedicure. Immortala il momento con una foto che condivide sul suo profilo social.

Aurora Ramazzotti mamma 'multitasking': allatta dal parrucchiere mentre le fanno tinta e pedicure

E’ dal suo hair stylist del cuore, Roberto Farruggia, direttore creativo del salone Aldo Coppola in Corso XXII Marzo a Milano. I due si vogliono un gran bene. Lui per farla sentire completamente a proprio agio l’ha fatta accomodare della stanza riservata ai ‘vip’ del salone, separata dal resto dei clienti. Aury si lascia trattare i lunghi capelli, a cui dà anche una spuntata. E si ‘ristruttura’ pure i piedi, in vista dell’estate: tra poco con i sandali bisogna che siano perfetti.

Il bimbo è con lei, attaccato al suo seno. Aury è felice e appagata. Dopo i trattamenti di bellezza, si regala anche un altro scatto davanti allo specchio, mostrandosi con i capelli appena fatti. Mamma da quasi un mese e mezzo, la Ramazzotti sta riprendendo, piano, piano, i ritmi con la vita senza il pancione, in compagnia del suo bebè. Non solo impegni sui set fotografici. Anche la normale routine quotidiana. Purtroppo è tornata a ‘farle visita’ anche l’odiata acne.

La 26enne dà da mangiare al suo bambino e si ‘ristruttura’ comodamente. Mette in ordine la chioma, ma anche i piedi da Aldo Coppola: è da Roberto Farruggia, il suo hair stylist del cuore

“Durante tutta la gravidanza ho avuto una pelle bellissima, un po’ secca sulle guance ma non ho avuto un brufolo manco a pagarlo. Da quando ho partorito sono tornati all’attacco”, ha detto nei giorni scorsi riferendosi ai punti rossi ricomparsi sul volto, che sta già cercando di trattare. Spera vadano via, anche se ormai non ha più paura di mostrare ai milioni di follower le sue imperfezioni.