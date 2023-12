Aurora Ramazzotti festeggia il 27esimo compleanno con mamma Michelle, papà Eros e altri amici famosi: foto 

Organizza una cena easy “burger&karaoke” a Milano e si diverte un mondo

Tra gli ospiti Alvin, Fabio Rovazzi, Jonathan Kashanian, Sara Daniele e…

Aurora Ramazzotti si regala un mini party. Dopo le celebrazioni al mattino, festeggia il 27esimo compleanno con mamma Michelle Hunziker, papà Eros Ramazzotti e altri amici famosi a Milano. Organizza una “cena easy con amici stretti”, come rivela lei stessa nelle sue IG Stories. Una serata “burger&karaoke”. Affida tutto all’amica Giorgia Farina, wedding planner di tanti vip ed event creator rinomata e molto richiesta.

Aurora Ramazzotti festeggia il 27esimo compleanno con mamma Michelle, papà Eros e altri amici famosi

Il divertimento è assicurato. Aury indossa un abitino corto nero morbido e sbrilluccicante a sottoveste, sotto collant in tono e décolleté con tacco. I capelli li porta come al solito sciolti con la riga in mezzo. E’ raggiante accanto alla madre per il suo “Auri’s 27th”.

Organizza una cena easy “burger&karaoke” a Milano e si diverte un mondo

Tra gli ospiti Alvin, Fabio Rovazzi, Jonathan Kashanian, Sara Daniele e…

Michelle per la festa della figlia opta per una mise accattivante e comoda: sceglie un abito in maglia aderente e lungo a dolcevita. Abbraccia la sua primogenita orgogliosa. Eros, arrivato dal Messico, dov’era con la compagna Dalila Gelsomino, si gode la serata: il cantante 60enne è super casual con la sua immancabile t-shirt a maniche corte.

Il cantante 60enne è lì con lei a divertirsi

Aury canta a squarciagola: è incantevole col minidress a sottoveste nero

A Il Panino Ignorante Gourmet l’allestimento è curatissimo, la Ramazzotti si è affidata a This is Lovers Boutique, i fiori sono di Rusciano Espedito. Aurora per i suoi ospiti ha voluto panini coi nomi personalizzati, scegliendo le tematiche che le stanno a cuore, quelle per cui porta avanti da anni le sue battaglie. Ne mostra uno in cui sopra la scatola che lo contiene c’è scritto: “Il Catcalling”.

Non c'è la torta: le candeline sono sopra una sfilza di panini 'personalizzati'

Seduti a tavola a intonare le canzoni più famose proprio di Eros e di tanti altri come Max Pezzali ci sono Alvin, Fabio Rovazzi, l’amica del cuore della festeggiata Sara Daniele e Jonathan Kashanian. A sorpresa durante la festa arriva anche il piccolo Cesare, il bebè di Aurora e Goffredo Cerza, presente al party, ovviamente. Lei è entusiasta e sottolinea: “E’ venuto anche Banano a salutare!”. Lo tiene in braccio il nonno, che lo coccola con tanto amore, poi lo prende lei.

Al party arriva anche il figlioletto della festeggiata, Cesare, nato lo scorso 30 marzo

C'è la torta col 27 sopra, composta da tutte mini porzioni di tiramisù racchiuse in graziose scatoline. Aury spegne le candeline con accanto il compagno di vita, quello con cui ha voluto fortemente creare la sua famiglia: i due sono innamoratissimi.