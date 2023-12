Romina Carrisi incinta di 8 mesi balla e canta in tv a Boomerissima: c’è anche la madre Romina Power

La 36enne è nella squadra dei Millenials, la cantante 72enne ospite protagonista del gioco “Sei un mito”

“Sono venuta a controllare mia figlia”, dice ironica l’ex di Al Bano ad Alessia Marcuzzi

Romina Carrisi è super glamour in tv. Non nasconde il pancione: la 36enne indossa una tuta aderentissima in pizzo nero con intimo a vista e sopra una giacca oversize sempre black. Incinta di 8 mesi di un maschietto, fortemente voluto col compagno 53enne Stefano Rastelli, regista in esterna Rai, balla e canta a Boomerissima. E’ nella squadra dei Millenians e si diverte un mondo. A sorpresa arriva anche la madre Romina Power: Alessia Marcuzzi l’ha fortemente voluta come ospite dell’ultima puntata del suo show su Rai2.

Romina Jr. gioca con gli altri vip contro i Boomers, si esalta, ride, scherza, poi incontra la mamma 72enne al centro del palcoscenico. La cantante abbraccia la figlia, orgogliosa. La 72enne porta un completo color fucsia e ha una ciocca di capelli arcobaleno in testa. La Carrisi la guarda ed esclama: “Sembri Barbie nonna!”. Poi alla padrona di casa confessa scherzosa: “L’ho dissuasa fino all’ultimo sul mettere l’extension, ma non c’è stato verso”.

La Power confessa: “Sono venuta qui per controllare mia figlia”. “Ma come, non vi vedete tutti i giorni?”, le domanda Alessia. “No, lei vive a Roma, io un po’ più al sud. Non riesco a staccarmi dal mio Sud”, chiarisce l’ex moglie di Al Bano, che abita in Puglia, proprio a Cellino San Marco, in una tenuta a pochi centinaia di metri da quella dell’80enne, ora legato a Loredana Lecciso.

Romina Carrisi sorride entusiasta, la mamma regala un medley di canzoni. Poi è la protagonista del gioco “Sei un mito”, in cui ripercorre tante tappe della sua vita professionale. Alla fine saluta tutti ed esce di scena.

Romina Jr. commenta il look della mamma ed esclama: "Sembri Barbie nonna!"

Poco dopo è Romina Jr. a esibirsi insieme alla Marcuzzi e ad alcune delle altre ospiti in un mini dance show sulle note dei brani di Lady Gaga. Il bebè che porta in grembo la galvanizza e la stanchezza non le fa paura: non vede l’ora di poter stringere il bebè tra le braccia con il suo compagno, già padre di Emma, 20 anni, e Lola, 16, a cui è legata da aprile 2022.