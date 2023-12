Unica non li avrebbe turbati: sorpresi dai fotografi, si mostrano felici come non mai

Le rivelazioni della conduttrice non paiono aver minimamente scalfito la loro relazione

Unica su Netflix non li turba affatto. Francesco Totti e Noemi Bocchi, paparazzati dopo l'uscita del documentario bomba di Ilary Blasi, si mostrano felici come non mai. Le rivelazioni della conduttrice 42enne, legata al 47enne per 20 anni e madre dei suoi tre figli, non paiono aver minimamente scalfito la loro relazione. I due, sorpresi dai fotografi al ristorante Matricianella a Roma, si lasciano immortalare sorridenti e innamorati. Chi regala alla coppia la cover del settimanale.

Francesco Totti e Noemi Bocchi paparazzati dopo l'uscita del documentario bomba di Ilary Blasi: ecco come stanno

Noemi sul social non ha fatto nomi, ma ha pubblicato nelle storie una frase che pareva proprio riferita all’ex del compagno: “Non ho tempo per le cose che non valgono niente”. Una replica, forse, a Ilary che nel docufilm ha svelato di aver avuto richieste sessuali da Francesco quando lui già aveva cominciato da tempo la sua frequentazione con la Bocchi. Le parole della Blasi avrebbero potuto scatenare un terremoto, così non è stato. Affatto.

“Agli amici Noemi ha ribadito il proprio disinteresse per l’argomento, facendo capire di non aver nemmeno mai visto il documentario - fa sapere il giornale - Totti, invece, sembrava più dispiaciuto per il coinvolgimento di Noemi e per i figli, che hanno dovuto sopportare questa nuova ondata mediatica”.

La 35enne e l’ex capitano della Roma si lasciano immortalare anche all’uscita del locale. Non parlano però: il 24 gennaio prossimo lo sportivo torna in aula con Ilary per una nuova udienza di divorzio. Fonti vicine a Francesco dicono che sarà lì che, probabilmente, replicherà con i suoi legali.