Sonia Bruganelli rivela come lei e Paolo Bonolis si sono organizzati per trascorrere il primo Natale dopo la separazione

La sua nuova casa è quasi pronta, i primi mesi del 2024 finalmente traslocherà

La 49enne torna con I libri di Sonia che porterà pure in tv probabilmente

Sonia Bruganelli è serena e molto impegnata professionalmente. Torna con il suo I libri di Sonia che si amplierà e diverrà un vero e proprio programma che non sarà trasmesso solo da Sdl.tv e Mediaset Infinity. La produttrice sta trattando con aziende televisive per portarlo in onda. A Chi sottolinea la sua soddisfazione, ma non solo. Rivela pure come lei e Paolo Bonolis si sono organizzati per trascorrere il primo Natale dopo la separazione.

Il presentatore da cui ha avuto i tre figli di 20, 19 e 15 anni è ancora molto presente nella sua vita. Sonia confida: “Paolo c’è! Io in queste settimane sono impegnata con i lavori della casa nuova che, sono sincera, sembrano non finire mai. Ma, a Natale, anzi, a partire dal 22 dicembre festeggeremo insieme: prima il compleanno della nostra Silvietta, che ormai è diventata grande; dopo, arriveranno i figli di Paolo dall’America con i loro bambini e le compagne e, poi, non so, gireremo. Festeggeremo insieme perché siamo una famiglia fortunata e allargata. E lo siamo perché quello che succede nel mondo, e anche nella nostra Italia, ci fa sentire la paura. In casa, invece, percepisco solo sicurezza. Sempre”.

“Io mi reputo molto fortunata - prosegue l’ex opinionista del GF Vip - Silvia è la nostra luce, la nostra gioia, anche se si innamora troppo facilmente; Adele sogna di recitare e la vedo crescere ogni giorno, diventare anche un poco mia complice in famiglia. E poi c’è Davide, che si è fidanzato, gioca a calcio vicino a Milano, nel Renate, e ha trovato un suo equilibrio. Ho conosciuto anche la sua fidanzata e insieme si godono la fortuna di essersi trovati”.

La 49enne è ancora molto legata al conduttore 62enne

Lavora tanto. Quando le si domanda se sia nuovamente innamorata, Sonia ironizza: “Certo, ogni settimana ho un fidanzato diverso... Ormai non perdo più nemmeno tempo a smentire. Però ci rido: fossero queste le cose gravi. In compenso posso dire che sono dimagrita seguendo un regime nemmeno troppo rigido e questo mi fa star bene, anche di testa”.

A inizio 2024 cambierà casa. La Bruganelli svela: “Effettivamente l’ho detto un anno fa e qualcuno potrebbe pensare che avessi mentito. Ma con il nuovo anno dovrei spostarmi davvero, fare il trasloco e finalmente avrò una casa tutta mia. Questo sì sarà un grande cambiamento per me”.