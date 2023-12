Gigi Buffon e Ilaria D'Amico sul red carpet al Gran Gala del Calcio 2023 da promessi sposi: foto

L’ex calciatore 45enne e la compagna 50enne raggianti davanti ai fotografi

I due si uniranno in matrimonio a giugno 2024, dopo più di 10 anni di relazione e un figlio

Sono fotografatissimi mentre fanno passerella. Gigi Buffon e Ilaria D'Amico si regalano il primo red carpet da promessi sposi al Gran Gala del Calcio 2023. Posano raggianti davanti agli obiettivi. I due si uniranno in matrimonio tra poco più di sei mesi, a giugno 2024, dopo più di 10 anni di relazione e un figlio insieme, Leopoldo Mattia, nato il 6 gennaio 2016 e che tra poco compirà 8 anni.

Gigi Buffon e Ilaria D'Amico sul red carpet al Gran Gala del Calcio 2023 da promessi sposi

L’ex calciatore 45enne e la compagna 50enne sorridono. Il Gran Galà Aic (l’Associazione Italiana Calciatori) va in scena al Superstudio Maxi di via Watt a Milano. Sul tappeto rosso sfilano i migliori della stagione passata, i dirigenti di serie A, gli allenatori. Buffon è una delle stelle della serata: riceve il premio speciale “Legend”, un meritato riconoscimento alla carriera dell’ex portiere di Parma, Juventus, PSG e Nazionale, vincitore del Mondiale del 2006 con l’Italia.

Ilaria lo applaude. Lo sportivo sul social ringrazia: “E’ sempre un piacere tornare sul palco del Gran Galà del Calcio per essere omaggiato di un premio speciale. Un ringraziamento particolare agli amici di @assocalciatori per questa bellissima serata”. Per lui avere al fianco la D’Amico rende tutto ancora più speciale.

La notizia delle nozze imminenti l’aveva data proprio la giornalista, in un’intervista al Corriere della Sera ad agosto scorso. La proposta Gigi gliel’ha fatta a gennaio 2023. L’ex giocatore poi, al Tg1, a settembre, ha commentato: “Quello che conta ciò che c’è dietro a questa festa, ed è quello che mi rende più felice e che mi rassicura anche per il mio futuro di vita. Devo dire che con Ilaria non c’è stato un giorno in cui non sono stato felice”.

I fiori d’arancio dovrebbero essere “intimi”, come sottolineato dalla D’Amico stessa. I due amano la loro famiglia allargata: dai loro precedenti legami sono diventati genitori di Louis Thomas, 15 anni, e David Lee, 13, avuti dall'ex calciatore da Alena Seredova, e Pietro, 12 anni, che l’ex volto di Sky Sport ha messo al mondo con l'ex Rocco Attisani.