Federico Fashion Style presenta Simpa, il suo nuovo cane, ma piovono critiche per la razza: le foto

Federico Fashion Style con grande enfasi ed euforia presenta Simpa, il suo nuovo cane. Sui social posta alcune foto in cui è col cagnolino, ma piovono moltissime critiche per la razza scelta dall’hair stylist. Nelle foto posa con il suo Spitz Tedesco Nano, detto anche volpino di Pomerania. Il quattro zampe preferito da tante influencer e vip. Sono numerosissimi quelli che storcono il naso e sottolineano: “Potevi adottare un cucciolo abbandonato”.

“Vi presento il mio piccolo SIMPA! Un batuffolo al quale non potrò mai piu rinunciare! Lo amo follemente!”, scrive il parrucchiere, accompagnando le sue parole con alcune foto in cui è col cagnolino. Ci sono dei follower che fanno i complimenti a Federico per il quattro zampe, ma sono centinaia quelli che invece lo attaccano.

“Ricordiamo che i cani non sono pacchi regalo da donare a Natale, un cane chiede amore, tempo, ma soprattutto impegno, bisogna essere responsabili. Inoltre i canili sono pieni di cani che cercano una famiglia. Che dire...buona vita Simba”, scrive una. C’è chi gli domanda perché lo abbia preso: “Come mai? Tu che non sei mai a casa…”. “Questa è la razza preferita dalle influencer. …Tutte le ragazzine benestanti lo desiderano...ma quale amore? E’ lo stesso sentimento che puoi avere per un brand”, gli fa sapere un’altra.

Qualcuno maligna: “Presumo che anche questa piccola cucciola a breve sarà tempestata di vestitini e gingilli firmati solo per apparire come sei abituato tu”. E ancora: “Andare al canile ad adottare no eh??? Meglio foraggiare allevamenti di cani costosissimi”; “E i canili pieni.... Ma no, è più figo comprare, se no sei troppo diverso dalla massa”.

“Giustamente anche il cane deve essere un accessorio di lusso!! Piccolo perché deve stare nelle vostre borse firmate, bello perché sennò vi rovina le foto!!! I canili sono pieni di anime belle e sono pieni anche di cani piccoli che entrano perfettamente nelle vostre borse!!! Poteva essere l‘occasione per lanciare un messaggio diverso”, gli fa notare ulteriormente un’altra seguace. Ma Lauri non risponde ad alcuno.