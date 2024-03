Aurora Ramazzotti porta il figlio di 11 mesi per la prima volta in montagna in Svizzera, Cesare tra le vette muove i primi passi: guarda

La 27enne va per tre giorni a Crans-Montana insieme al compagno Goffredo Cerza e il bambino

Ha deciso che avrebbe camminato proprio lì. Aurora Ramazzotti porta il figlio di 11 mesi per la prima volta in montagna in Svizzera, Cesare tra le vette muove i primi passi. Lascia la mano della premurosa mamma e, nella stanza del nel lussuosissimo Guarda Golf Hotel & Residences, dove la 27enne alloggia insieme al compagno Goffredo Cerza e il bambino, si lancia nel mondo con le proprie gambine paffute.

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è stupefatta e raggiante, anche se il piccolo pare non apprezzi appieno la bellezza della montagna. Sono a Crans-Montana, località sciistica tra le più apprezzate al mondo, eppure il bambino, che il prossimo 30 marzo compirà appena un anno, non è così entusiasta. Almeno a sentire lei.

Il bimbo nella stanza in hotel cammina da solo

La 27enne va per tre giorni a Crans-Montana insieme al compagno Goffredo Cerza e il bambino

“Cesare ha visto la neve per la prima volta e sembrerebbe che proprio come sua mamma la preferisce nel suo stato liquido con 30 gradi in più. Ritenteremo”, fa sapere Aury. Tra i commenti spunta quello della ‘suocera’, Francesca Romana Malato, madre di Goffredo, che prova a rassicurarla. “Non si può ancora dire … aspettiamo che papà possa metterselo sugli sci”, le sottolinea.

I tre alloggiano nel lussuosissimo Guarda Golf Hotel & Residences

Aurora e Goffredo sono partiti per un weekend lungo insieme ad alcuni cari amici. E’ la Ramazzotti a svelarlo nel suo reel su Instagram. “Amici + montagna. Un grazie speciale alla meravigliosa struttura che ci ha accolti per questi tre giorni. Siamo stati coccolati sotto ogni aspetto tutti quanti compreso Cesare. Je suis très reconnaissant”, fa sapere, taggando il resort in cui ha alloggiato. E’ grata. Altri ricordi indelebili rimarranno nella sua mente, compresi i primi passi del suo adorato bimbo.