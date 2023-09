La 26enne e il compagno 27enne vanno insieme all’evento Ferrero Kinder Tag in Germania

Davanti ai fotografi da genitori in coppia coccole e qualche pazzia

Aurora Ramazzotti gira come una trottola. Il figlio Cesare, nato il 30 marzo, è con nonna Michelle Hunziker. Lei da Milano viene a Roma, poi torna a Milano per ripartire subito. La 26enne e il compagno Goffredo Cerza volano poche ore a Berlino. Sul red carpet, da genitori innamorati, fanno uno show per la stampa tedesca: coccole, baci e qualche pazzia.

Aurora Ramazzotti e il compagno Goffredo Cerza volano a Berlino: sul red carpet fanno uno show per la stampa tedesca

Sono fotografatissimi. Aurora sta al gioco con il 27enne che saltella alle sue spalle, mentre gli obiettivi scattano su di lei. La coppia poi si lascia andare anche a piccole intimità, per nulla timorosa davanti agli obiettivi.

La 26enne e il 27enne si lasciano andare a piccole intimità

La Ramazzotti e Cerza si lasciano coinvolgere dall’atmosfera festosa dell’evento Ferrero Kinder Tag in Germania. Giocano insieme ai tanti bimbi presenti, senza un attimo di respiro. A fine giornata, nonostante il volo per Milano parta con ben un’ora e mezza di ritardo, il bilancio è positivo.

Goffredo scherza e saltella davanti ai fotografi all'evento Ferrero Kinder Tag

Aurora nelle sue IG Stories racconta: “Sono in aeroporto. Qui in Germania ogni anno fanno questo evento per la Giornata Internazionale dei Bambini: prendono tanti bimbi in difficoltà e gli fanno passare una giornata divertente. E’ un evento sempre molto carino. Abbiamo l’impedimento della lingua, però la cosa bella è che, in queste situazioni, alla fine ci si capisce comunque e ci si diverte comunque. Questo è il bello dell’aver a che fare con i bambini. E’ stato carinissimo”.

Lei racconta tutto nelle sue storie

Appena arriva a Milano corre subito a prendere il figlioletto Cesare, lasciato a nonna Michelle Hunziker

L’influencer e conduttrice arriva a casa a tarda ora e corre subito a riprendere il figlioletto. Si fa vedere con lui felice. “Finalmente riuniti”, sottolinea gioiosa.