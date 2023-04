Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, la prima passeggiata a Milano col figlio neonato Cesare: foto

La giovane coppia porta a spasso il bebè nella carrozzina, i paparazzi sono in agguato

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si godono in pieno relax la prima passeggiata in centro a Milano da genitori. Portano il foglio Cesare, nato lo scorso 30 marzo, in carrozzina, approfittando della tiepida giornata di sole primaverile. La giovane coppia sorride amabilmente, anche se i paparazzi sono in agguato. I fotografi seguono passo passo i due con il neonato: non li perdono di vista un istante.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, la prima passeggiata a Milano col figlio neonato Cesare

Aurora, a poco più di due settimane dal parto in Svizzera, dopo i giorni iniziali trascorsi in casa per vivere le prime ore da mamma senza stress, condividendo tutte le sue emozioni con il compagno, ora torna a farsi vedere in giro nella sua città. Abbigliamento casual, guida la carrozzina. Ogni tanto lascia ‘il comando’ a papà Goffredo. Non è per nulla infastidita dai paparazzi che la ‘spiano’, anzi: gli sorride e li saluta con la mano.

La 26enne indossa un abito largo a camicia verde scuro lungo fino a metà polpaccio, sotto porta calze coprenti neri e mocassini. Sopra il vestito ha un gilet in lana color panna. A causa del vento, mette pure un berretto, che poi toglie. Il 27enne, al suo fianco, è sportivo con stile: pantaloni grigio scuro, gilet imbottito e cappellino con visiera. Aury e Goffredo camminano complici, sono premurosi con il bimbo. Poi si siedono per riposarsi un po’ e parte un dolce bacio: sono entrambi al settimo cielo.

L'influencer fotografa il compagno neo papà insieme al piccolo in carrozzina e condivide lo scatto nelle sue storie social

“Due settimane fa sono nati anche mamma e papà”, ha scritto Aurora Ramazzotti qualche giorno fa pubblicando sul suo profilo Instagram le prime foto di famiglia. La nuova avventura col piccolo è appena cominciata e l’influencer e conduttrice si sente piena di energie, completamente appagata dalla sua nuova normalità.