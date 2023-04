A Dubai, dove ha portato pure la figlia Mia, mostra il suo corpo asciutto e tonico al mare

Anche la sera, con l’outfit per uscire a cena, è una vera bomba di sensualità

Alessia Marcuzzi a Dubai, da single, dopo la separazione dal marito Paolo Calabresi Marconi, si diverte da pazzi. A quasi 50 anni la conduttrice tv, in vacanza con le amiche e la figlia Mia, 11 anni (nata dalla relazione con l’ex Francesco Facchinetti), non si ferma un attimo. In spiaggia sfoggia un bikini strepitoso, entra nel mare caldo degli Emirati Arabi e sorride raggiante. Pure durante le serate mondane, tra i grattacieli, prima di andare al ristorante, con l’outfit elegante, è una bomba di sensualità.

Bikini strepitoso in spiaggia, serate mondane tra i grattacieli: a quasi 50 anni Alessia Marcuzzi da single si diverte da pazzi

La Pinella, mamma anche di Tommaso, 21 anni, avuto da Simone Inzaghi, nelle sue storie su Instagram racconta i giorni spensierati che sta vivendo. Il corpo tonico e asciutto, perfetto, fa impazzire i fan. "Fai sempre girare la testa", le scrivono tanti. E ancora: "Sei davvero bellissima, hai sempre un fisico super".

Alessia sorride. Si sente in grande forma, grazie anche alla sua dieta mediterranea. Come confessato a Ok Salute tempo fa, segue da sempre i consigli della mitica nonna Mela. “Un poco di olio e un poco di sale. L’olio che idrata, fa bene alla salute e alla pelle e il sale che, ovviamente senza esagerare, dà una carica di energia, soprattutto quando si hanno cali di pressione. E’ un consiglio che va oltre la tavola e abbraccia l’intera esistenza quello della mia nonna materna”, ha svelato.

A Dubai, dove ha portato pure la figlia Mia, mostra il suo corpo asciutto e tonico al mare

“Spezzo la giornata con sei pasti. Per colazione scelgo tra fette biscottate e tè o pane e olio (tanto per tornare al motto di nonna Mela). A metà mattinata un break, con alternative quali mandorle, frutta (magari una banana), bresaola, gallette di riso con fesa di tacchino o un piccolo panino. A pranzo punto su proteine e verdure, mentre a merenda, soprattutto in questa stagione, fa benissimo un gelato. A cena è d’obbligo la pasta con i suoi carboidrati, sempre accompagnata da verdura”, ha poi precisato.

“Il mio piatto forte è la pasta con le zucchine. Cuocio queste ultime in padella, per frullarne poi la metà, ottenendo una specie di crema con cui condisco la pasta assieme alle altre zucchine rosolate. Si può fare con tutte le verdure. Al cuoco di un ristorante romano ho spiegato come preparare una variante con broccoli e cime di rapa, e lui ha persino inserito la ‘pasta all’Alessia’ nel suo menù. Non sono, invece, molto portata a cucinare i dolci, tranne le crostate con qualsiasi tipo di marmellata, che ora inforno mischiando la farina integrale a quella di kamut”, ha aggiunto.

Anche la sera, con l’outfit per uscire a cena, la conduttrice 49enne è una vera bomba di sensualità

Soffrendo di gastrite da stress, la Marcuzzi evita i pomodori crudi e le melanzane e deve fare uno spuntino ogni due o tre ore. Poi ha concluso: “L’acqua è molto importante. Io ne bevo almeno due litri al giorno, optando per una marca con residuo fisso basso. Devo però confessare che i miei due alimenti preferiti non sono certo consigliabili per chi ha la gastrite (e, infatti, quando ne abuso sto male). Primo: il cioccolato fondente. Mi potete togliere tutto, ma non la tavoletta, che viaggia sempre con me in borsa. Secondo: il limone. Lo uso per condire, ma, soprattutto, al mattino appena sveglia e alla sera prima di andare a dormire, lo spremo in una tazza d’acqua calda con una foglia di alloro. E’ un altro dei trucchetti di nonna Mela: serve a purificare lo stomaco e a rendere più luminosa la pelle del viso”.