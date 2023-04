Luca Onestini e Ivana Mrazova sempre più complici dopo il GF Vip: ritorno di fiamma sì o no?

Nuovo video social di Luca Onestini, 30 anni, e Ivana Mrazova, 30, e nuove speranze riaccese nei loro fan, che hanno commentato in massa chiedendo quando i due torneranno insieme ufficialmente come coppia.

Nel video, Luca e Ivana appaiono felici e complici: la coppia, che si è formata durante la loro partecipazione al reality show del Grande Fratello Vip, ha avuto alti e bassi dopo la fine della trasmissione, ma sembra che il loro amore sia ancora vivo e che entrambi siano disposti a fare il necessario per far funzionare la loro relazione.

Luca Onestini, 30 anni, e Ivana Mrazova, 30, ballano insieme in Piazza Duomo a Milano

Luca e Ivana mostrano la loro routine quotidiana e le loro attività preferite, come cucinare insieme, fare jogging e passeggiare in città. I due sembrano molto affiatati e, nonostante le difficoltà incontrate, sembrano essere pronti a superare ogni ostacolo per stare insieme.

La loro storia d'amore ha conquistato il cuore di molti fan, che li hanno seguiti con grande interesse durante la loro partecipazione al GF Vip e che ora sperano in un ritorno di fiamma ufficiale tra i due.

I fan sperano che i due siano tornati insieme

Nonostante ciò, Luca e Ivana sembrano voler prendersi tutto il tempo necessario per capire se la loro relazione ha un futuro a lungo termine. Il nuovo video di Luca Onestini e Ivana Martzova è stato molto apprezzato dai loro fan, che hanno intravisto un segnale di speranza per la loro storia d'amore. Non resta che aspettare e vedere se i due torneranno insieme ufficialmente come coppia, ma nel frattempo i loro fan continueranno a seguirli con grande interesse e affetto.