Ilary Blasi rilascia la prima intervista in tv dopo l'addio a Totti: la battuta sul nuovo compagno Bastian sorprende

Ilary Blasi torna sul piccolo schermo. La prima intervista in tv dopo l’addio a Totti riguarda quasi esclusivamente l’Isola dei Famosi, al via stasera, lunedì 17 aprile, in prime time su Canale 5. La conduttrice 41enne della separazione dal 46enne, arricchita da tutti i gossip che l’hanno messa al centro dei riflettori negli ultimi mesi, non parla, anche se alla fine a Verissimo si lascia andare… La battuta sul suo nuovo compagno sorprende.

Ilary entra in studio come una vera diva. Scherzosa e sorridente, indossa occhiali da sole con le lenti scurissime. E’ splendida con un look total denim: indossa un abito strapless aderente e con maxi spacco e cuissard abbinati. La Blasi ha i capelli acconciati in un semi raccolto, porta maxi orecchini a bottone.

“Ok, ora li tolgo, fine della pantomima”, dice la presentatrice, togliendo gli occhiali e mostrando il suo sguardo accattivante. Come sorpresa riceve un video messaggio molto dolce della sua neo amica Michelle Hunziker, che le regala parole importanti. “Non me lo aspettavo, ci conoscevano da tempo, ma solo negli ultimi anni abbiamo iniziato a frequentarci. Ora siamo amiche. Che carina che è stata!”, commenta emozionata.

Nessuna parola sul crack con l’ex capitano della Roma: è in corso una vicenda giudiziaria e per ora è meglio lasciar perdere. Si affrontano soltanto temi ‘leciti’, come la lunga carriera in televisione e la sua Isola. Arriva anche l’ex Suor Cristina, Cristina Scuccia, a parlare dell’esperienza che vivrà in Honduras da naufraga. Tutto scorre veloce. Al momento dei saluti, però, quando si rimarca ancora una volta il cambiamento di vita avuto da Ilary, l’ex Letterina taglia corto. Rimette gli occhiali da sole e prima di congedarsi esclama: “Va bene, ‘Bastian’ così!”. Il riferimento a Muller, nuovo fidanzato della romana, non passa di certo inosservato.