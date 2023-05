Aurora Ramazzotti pazza per il marsupio da neonati, lo usa anche per lavare i denti: ''E' bellissimo''

La 26enne inizialmente ha usato la fascia, ora che Cesare persa 5 chili e mezzo, ha cambiato

Aurora Ramazzotti è un addicted del marsupio da neonati, è letteralmente pazza di quest’oggetto che le ha cambiato la vita. Lo usa con il suo piccolo Cesare, nato lo scorso 30 marzo, anche per lavarsi i denti in bagno o truccarsi. “E’ bellissimo”, esclama sul social. Lo consiglia a tutte le mamme.

La 26enne nelle sue storie si fa vedere mentre è in bagno con lo spazzolino per i denti in bocca. Poi mette il rimmel sulle ciglia e anche il blush sulle guance. Il figlioletto è buono, buono, pacioso dentro il marsupio.

La 26enne inizialmente ha usato la fascia, ora che Cesare persa 5 chili e mezzo, ha cambiato

Entusiasta rivela: “Adesso, appena lo metto dentro, dorme subito”

“Devo dire che durante la gravidanza non avevo sentito tanto parlare di babywearing, anche se mi avevano regalato questo marsupio”, esordisce la Ramazzotti. “Ci sono diversi tipi. C’è il marsupio e c’è anche la fascia ergonomica, quella che avete visto nel mio post al supermercato: la utilizzavo all’inizio perché mi sentivo più sicura. Cesare era molto piccolo, adesso che sta crescendo, pesa già 5 chili e mezzo, con il marsupio, che è più sostenuto, mi sento più comoda”, spiega.

Aury consiglia di regalarlo a tutte le neo mamme

Aury è davvero contenta del marsupio: “E’ bellissimo: hai le mani libere e puoi fare un sacco di cose. Lui dorme a contatto con te. All’inizio non è che lo adorasse tantissimo, infatti dovevo insistere un po’: piangeva. Adesso si addormenta subito come lo metto dentro. Se accade anche a voi, insistete come me e provate. E se conoscete qualcuno che sta per avere un bambino, regalateglielo, perché è un bel dono secondo me”.