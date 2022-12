Aurora Ramazzotti con il pancione ormai enorme festeggia il Natale in famiglia e al dito spunta finalmente l'anello: foto

La 26enne trascorre parte delle festività dalla mamma e a Roma dai ‘suoceri’ e fidanzato

Goffredo Cerza l’avrebbe stupita con un dono meraviglioso: nozze in vista?

Aurora Ramazzotti, con un total look black, assapora le sue prime festività da mamma. La 26enne si è goduta uno splendido Natale col pancione in primo piano e già enorme. Elegante in lungo, l’influncer 26enne ha condiviso sul social i momenti speciali trascorsi in famiglia, con la mamma, Michelle Hunziker, e le sue sorelline, Sole, 9 anni, e Celeste, 7, a Milano, e a Roma, dai ‘suoceri’ e dal fidanzato Goffredo Cerza, che renderà padre. Al dito della ragazza finalmente spunta un anello, probabilmente il dono del compagno: nozze in vista?

Aurora Ramazzotti con il pancione ormai enorme festeggia il Natale in famiglia e al dito spunta finalmente l'anello

Aury nelle sue storie sul suo account racconta tutto. L’abito nero evidenzia le forme della gravidanza. “La reference è Mortisia Addams”, scherza. Poi scrive: “Il primo Natale in cui non mi sono dovuta sbottonare i pantaloni a fine cena perché i bottoni li ho già abbandonati da mo’. E anche il primo Natale in cui ho provato 9 panettoni. Tutto nella norma“.

La 26enne con il fidanzato e genitori del romano, Francesca Romana Malato e Fabio Cerza

La Ramazzotti, come suo solito, ironizza e documenta il Natale diverso, abbracciata a Michelle Hunziker. La showgirl 45enne è emozionata: ad aprile abbraccerà il suo primo nipotino, un maschietto.

Aury stretta a mamma Michelle Hunziker: all'anulare dell'influencer si nota il prezioso gioiello...

Aurora va pure nella Capitale, dove c’è già Goffredo, con cui si è sentita spesso in videochiamata. Iniziano i festeggiamenti con i suoceri, Francesca Romana Malato e Fabio Cerza. C’è anche la cognata, Carolina, sorella maggiore di Goffredo, già mamma di una bimba.

Un momento di tenerezza tra madre e figlia: la showgirl accarezza il pancione

L’atmosfera è serena, Aury sorride, all’anulare sfoggia un prezioso anello con brillante. I follower credono tutti sia il regalo di Natale di Goffredo. In molti gioiscono e sottolineano nei commenti: “Vedo un matrimonio in vista!”.