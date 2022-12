Luca Salatino abbandona il GF Vip: ''E' giusto che rimanga chi si diverte''

Il ‘vippone’ non ce la fa a continuare nella Casa e lascia

Luca Salatino abbandona il GF Vip: non vuole più rimanere nella Casa. Alfonso Signorini durante la puntata gli domanda se la sua sia una scelta definitiva, il 29enne conferma: il ragazzo soffre troppo la lontananza dalla fidanzata Soraia Allam Ceruti conosciuta a Uomini e Donne. “E’ giusto che rimanga qui chi si diverte”, ammette.

Il conduttore ha fatto di tutto per riuscire a rivitalizzare Salatino. “E’ venuta anche Maria De Filippi a parlarti, ti sei ripreso, ma poi sei nuovamente crollato”, rivela Alfonso. Non c’è mattina in cui Luca non versi lacrime al reality.

“Nonostante questo sia un percorso che porterò sempre con me, come pure la gratitudine che ho per voi, però è giusto che rimanga chi qui si diverte. Non riesco a essere me stesso, ce l’ho messa tutta, ma non ci riesco”, sottolinea l’ex tronista con le lacrime agli occhi.

“Tu vuoi lasciare la casa del GF Vip?”, chiede Alfonso Signorini. Luca non ha dubbi: “Sì, voglio lasciare la Casa. Questa avventura mi ha dato tanto, ma è giusto che questo percorso lo faccia chi tutti i giorni sta qui con il sorriso e si diverte”.

Signorini per sdrammatizzare il momento chiede a Salatino a chi voglia lasciare la cucina: era diventato lo chef della Casa. Luca ‘elegge’ Davide Donadei e Milena Miconi: col mattarello in mano li decreta suo successori, dandogli, scherzosamente, l’investitura ufficiale. “Luca ora puoi lasciare la Casa, sei stato un grande concorrente e amico”, gli dice il presentatore. Lacrime e abbracci: Salatino saluta tutti, poi in studio finalmente riabbraccia la sua Soraia. I due si baciano con passione davanti a tutti.