L’influencer 28enne attacca duramente il 29enne: “Io ti conosco…”

Chiamata a sostituire Sonia Bruganelli durante le festività, non gliele manda a dire

Soleil Sorgé al GF Vip torna a essere protagonista. L’influencer 28enne, chiamata a sostituire Sonia Bruganelli durante le festività insieme a Pierpaolo Pretelli, da opinionista si prende immediatamente la scena. Durante la puntata post natalizia del reality show si scaglia contro l’ex Luca Onestini, lo accusa di aver 'raggirato' l’intera Casa. “Manipolatore!”, tuona.

Soleil Sorgé, al GF Vip da opinionista, contro l'ex Luca Onestini: ''Manipolatore!''

Soleil e Luca diventarono una coppia durante Uomini e Donne, lei corteggiatrice e lui tronista. L’addio arrivò tra i veleni quando il 29enne partecipò alla seconda edizione del GF Vip: lei si innamorò di Marco Cartasegna e lo lasciò in diretta tv.

Tra Soleil e Luca gli screzi non si sono mai chiariti nel tempo, anzi, non sono mancate frecciatine negli anni. E anche adesso la Sorgé non si smentisce. Quando deve commentare il rapporto ormai ai minimi termini tra Nikita Pelizon e Onestini, dice la sua senza fare sconti.

“Il Natale rende tutti più buoni e ti sorprenderò. Luca è un grandissimo giocatore di reality, è entrato lì dentro, si è attaccato alla prima dinamica gentilmente offerta da Nikita e poi quando Nikita ha capito che c'era qualcosa che non andava, lui se n'è lavato le mani e ha manipolato l'intera casa contro di lei. Chapeau, sei veramente un maestro. Ed effettivamente ascoltandoli darei ragione anche io a lui”, sottolinea Soleil.

Tra i due volano parole di fuoco

Onestini non manda giù le sue parole e replica: “Se io mi fossi lanciato in una nuova dinamica, non me ne sarei tenuto alla larga”. Ma la Sorgé incalza: “Tu sei attento, ti conosco. Nikita si è accorta che c’era qualcosa che non andava. Loro avevano questo bellissimo rapporto, poi lei gli ha chiesto guarda a me tu piaci, quindi fammi capire se ci può essere oltre o se dobbiamo fermarci qui. E se ci possiamo fermare qui aiutami a farlo. Lui non l’ha fatto, lei lì ha iniziato come tutti a farsi domande. Ma lui questo non lo vuole, non vuole che si facciano domande. E quindi è partito subito in contropiede. Luca, ritenta con tutti ma non con me, non funziona. Mi dispiace per te, ti conosco". Luca allora sbotta: “Dovrei avercela io con te, perché ce l’hai tu con me?”.

Soleil è tagliente anche con Antonella Fiordelisi

Soleil non se la prende solo con Luca, anche con Antonella Fiordelisi non è tenera. La 24enne viene chiamata in studio per conoscere il verdetto del televoto: le fanno credere di essere stata eliminata, in realtà è stata eletta ancora una volta la preferita del pubblico.

Quando Signorini dice ad Antonella che è fuori dal gioco, perfettamente nella parte, andando avanti col suo scherzo, chiede agli opinionisti di commentare il motivo per il quale la campana sia stata eliminata, Soleil è la più tagliente. “Io non ho studiato il latino, google translate sì e posso dire una parola, Regrade, cioè fly down baby. Quello che non ha funzionato è stato l'eccesso. Stavi conquistando tutti, la Casa, Edoardo, e durante la settimana mostri un altro lato di te. Forse prova a mostrare di più”. La Fiordelisi incassa, ma poi, quando scopre la burla, anche il malcontento per le parole della bionda passa in secondo piano.