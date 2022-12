Elisabetta Gregoraci, Natale in Kenya con Briatore, sorella e il resto della famiglia: foto

La showgirl 42enne circondata dall’affetto dei suoi cari e dell’ex al caldo

Posa con Marzia, 40 anni, in costume: le due sfoggiano un fisico da dieci e lode

Elisabetta Gregoraci trascorre le festività circondata dai proprio cari a Malindi. Mette in stand by la storia d’amore con Giulio Fratini, 12 anni in meno di lei, con cui si era fatta più volte paparazzare nel corso degli ultimi mesi, e si gode il Natale in Kenya con l’ex marito Flavio Briatore, il figlio Nathan Falco, 12 anni, la sorella e il resto della sua famiglia. Con Marzia, 40 anni, posa insieme in spiaggia: le due sfoggiano un bikini da dieci e lode.

Elisabetta Gregoraci, Natale in Kenya con Briatore, sorella e il resto della famiglia (in foto con Marzia, 40 anni)

La showgirl 42enne prende la tintarella e si rilassa in uno dei suoi posti del cuore. Assapora il calore che la circonda e sorride entusiasta. In Africa, al Billionaire Resort di proprietà di Flavio è tutto meraviglioso.

La showgirl 42enne si fa vedere in posa in bikini col suo fisico mozzafiato

Gite in barca, sul motoscafo veloce, in compagnia del cognato Antonio Scaramuzzino e dei nipotini Gabriel e Ginevra, divertimento e bagni in acqua incontaminate. Elisabetta non potrebbe essere più gioiosa: si sente libera, serena, galvanizzata dai giorni di vacanza spensierati.

La calabrese accanto all'ex marito Flavio Briatore, 72 anni, e il loro figlio Nathan Falco, 12 anni

La calabrese con la sorella, il figlio e i nipotini e un'amica

La Gregoraci in due pezzi sul social, dove condivide moltissimo del viaggio in Kenya, si mostra col suo fisico statuario e mozzafiato: non teme panettoni e pandori, torroni e dolcetti vari, la sua forma è al top.

La Gregoraci in barca accanto al cognato

Tutti si domandano se a Capodanno raggiungerà l’imprenditore fiorentino di cui è innamorata. Al momento tutto lascia presagire che la calabrese rimarrà in Kenya, dove dirà addio a un 2022 che le ha regalato un nuovo batticuore e darà il benvenuto a un 2023 che, si augura, ancora più speciale. La ‘sua’ Africa la fa stare bene.