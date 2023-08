La 26enne posta il video di un bebè, tutti commentano, ma non è il suo bimbo…

L’influencer e conduttrice non vuole esporre il piccolino avuto il 30 marzo scorso

Aurora Ramazzotti condivide nelle sue storie un video di un bebè, tutti le fanno i complimenti per aver finalmente mostrato il volto del suo piccolo nato il 30 marzo scorso. Ma c’è un grande equivoco: il bimbo che fa vedere non è il suo… La 26enne lo chiarisce immediatamente dopo e spiega perché non mostra il figlio Cesare sui social.

''Troppo perfetto'': Aurora Ramazzotti spiega perché non mostra il figlio Cesare sui social

“Mi fate morire, mi state scrivendo tutti: ‘Oddio, finalmente si vede Cesare! E’ uguale al nonno… E’ uguale al papà… Ragazzi, non è Cesare! E’ il bambino di una signora che mi ha taggata perché ieri ho consigliato di dare ai bebè la carta da forno. Non è Cesare, quindi siete falsi che scrivete che è uguale al papà”, sottolinea col sorriso sulle labbra Aury.

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti poi in un post rivela il motivo per cui non espone il suo bimbo sui social. “Non sapete quanto vorrei poter condividere momenti di vita insieme a mio figlio con voi. Farvi vedere quanto è dolce, stupendo, simpatico e quanta gioia ha portato alle vite di tutti. Per me è privarmi del racconto di un pezzo di me che si evolve con lui. L’ho capito solo tenendolo tra le mie braccia che era qualcosa di troppo perfetto e indifeso per esporlo a quello che si annida sui social (e di cui tutti, io compresa, facciamo parte)”, scrive.

“Vedo quotidianamente tante cose che mi spaventano e con lui non voglio correre alcun rischio - precisa ancora la Ramazzotti - Non so niente dell’essere genitore e sto imparando giorno per giorno, ma credo che dargli la possibilità di scegliere per sé sia il minimo che io possa fare”.