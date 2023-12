Compie 27 anni, ma, stanchissima, non ce la fa a rimanere sveglia fino alla mezzanotte…

Mamma Michelle Hunziker le regala una dedica social con tante foto inedite di lei bambina

Aurora Ramazzotti, stanca, non riesce a rimanere sveglia fino alla mezzanotte. Oggi, 5 dicembre, festeggia il suo primo compleanno da mamma: per i suoi 27 anni al risveglio si regala una candelina sui cornetti insieme al piccolo Cesare, nato lo scorso 30 marzo. Mamma Michelle Hunziker non dimentica il grande giorno della sua primogenita e sul social le fa una dolcissima dedica con tante foto inedite di lei bambina.

Aurora Ramazzotti festeggia il primo compleanno da mamma: la giornata inizia nel modo più dolce possibile col piccolo Cesare

Aury si scatta una foto alle 23.15 del 4 dicembre e scrive: “Diventare adulti per me si riassume nella consapevolezza di non farcela ad arrivare svegli alla mezzanotte del proprio compleanno”. Le si chiudono gli occhi, nonostante il desiderio di celebrare.

A farla emozionare e commuovere ci pensa la madre con il suo video. “Che tenera mammottina”, sottolinea repostando la clip. “Il tuo primo compleanno da mamma. TI AMO”, scrive la showgirl 46enne. La svizzera si fa vedere davanti a un mobile mentre apre le ante e tira fuori un album fotografico con gli scatti di Aurora. “Quante volte ci siamo sedute per terra a vedere l’album dei ricordi insieme, quello che ti piaceva tanto… Talmente tante che l’abbiamo letteralmente usurato”.

Mamma Michelle Hunziker la fa commuovere con una dolcissima dedica

Michelle ripercorre le foto via, via, quelle che raccontano la vita della figlia fino a oggi. “Quanto ti amo amore, sei una figlia davvero molto desiderata e sono orgogliosa di te e fiera”, le dice. La Ramazzotti sente il calore di Michelle e di tutti quelli che la circondano. Anche del suo amato Goffredo Cerza, che la sveglia con i cornetti con sopra le candeline a forma di 27. “Grazie dada Goffredo - scrive lei - Cesare ha assaggiato un pezzo di croissant”.