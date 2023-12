Francesco Arca festeggia i 45 anni della compagna Irene Capuano, grande festa a Trastevere a Roma: guarda

L’attore 44enne per la madre dei suoi due figli organizza un party al ristorante Santo Trastevere

Sulla torta su cui spegne le candeline c’è scritto: “Senza mai nessun freno”

Francesco Arca celebra la donna che ama e che l’ha reso padre di due splendidi bambini. L’attore 44enne festeggia i 45 anni della compagna Irene Capuano: organizza una grande festa al ristorante Santo Trastevere a Roma. Invita gli amici più cari. Maria Sole, nata l’1 settembre 2015, e Brando Maria, venuto al mondo il 6 aprile 2018, per una sera rimangono con i nonni. E’ un party solo per gli adulti.

Irene sorride grata alla vita: ha tutto quel che può desiderare. Anche un dolce con sopra scritto "Senza mai nessun freno", come voleva lei. Sul social in un post ringrazia per una festa speciale, che la rallegra e la rende felice.

Irene è felicissima

“…Un altro compleanno che mi ha dato tante risposte… - scrive la Capuano - Più si cresce e più si fa un bilancio della propria Vita che scorre e a volte ti lascia senza parole. Grazie a tutti i Miei Amici che come sempre eran con Me… A tutte le Mamme come me che, per ritagliarsi due ore in compagnia, hanno fatto i salti mortali organizzandosi con baby sitter o 'sante' nonne.. Non lo dimentico…”.

Foto di gruppo con tutti gli ospiti presenti alla festa

Arca per esserci è tornato da fuori, dove si trovava a girare sul set. “…E poi il Mio Francesco che torna da Londra per esser con Me”, fa sapere Irene. Dice grazie anche a Dario Nuti “che ha fatto la torta che volevo: esattamente quella che desideravo”. E conclude: “Grazie a le nuove 'scoperte', le vecchie conoscenze e tutti Voi qui in direct che ancora oggi mi fate gli Auguri. Grazie di Cuore”.