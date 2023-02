Aurora Ramazzotti rivela il tenero regalo che sta preparando per il figlio che nascerà

La 26enne lo mostra ai follower emozionata: il bimbo nascerà a fine marzo

Parla del suo progetto speciale, pensato insieme al compagno Goffredo Cerza

Aurora Ramazzotti sogna di tenere stretto tra le braccia il suo primo figlio che nascerà tra poco: il parto è previsto tra la fine di marzo e i primi di aprile. Per il bimbo sta preparando un tenero regalo, lo rivela ai fan sul social, nelle sue IG Stories.

L’influencer 26enne mostra ai follower il suo progetto speciale, pensato insieme al compagno e neo papà Goffredo Cerza. E' un album che racconti la loro storia e che presenti i genitori al piccolo. “Parti da un'idea: la mia era quella di raccontare la nostra storia fino all'arrivo del pargolo, come se stessi parlando direttamente a lui”, spiega la 26enne.

In tanti le chiedono come abbia impostato il suo lavoro. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti mostra le pagine dell’album,. Cii sono le foto che la ritraggono insieme al fidanzato, partendo dal primo anno in cui sono stati insieme fino a oggi. Ha selezionato le più significative.

Aurora racconta: “Ho pensato di dividerlo per anni e ho meticolosamente selezionato le foto più belle per ogni anno, avvenimento, viaggio. Anche foto stupide o divertenti che potessero star bene nel racconto. Quella è stata la parte più difficile, dopodiché le ho mandate in stampa con un’app. Sono partita come se stessi rivisitando io stessa i ricordi, cercando di renderli scorrevoli e divertenti”.

L'influencer è entusiasta del suo progetto

La Ramazzotti ha acquistato online tutto quel che le è servito: album fotografico, colla, pennarelli colorati. E ancora: kit penne per lettering, matita, gomma, righello, i quadratini biadesivi, stickers, nastro colorato, cartoncini e molto altro. C’è chi le fa notare che avrebbe potuto comprare le stesse cose fisicamente in una cartoleria. La ragazza conviene che è giusto fare anche così e replica: “Hai ragione, si fa anche molto prima senza dover aspettare che arrivi tutto”.