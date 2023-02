Federica Pellegrini e il marito Matteo Giunta impazzano per Venezia travestiti per Carnevale: le foto

Lei è la star del Ballo del Doge organizzato da Antonia Sautter alla scuola Grande della Misericordia

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono favolosi in maschera per un Carnevale indimenticabile. I due si travestono per partecipare all’esclusivissimo Ballo del Doge, evento clou di Venezia, in scena alla scuola Grande della Misericordia. Sul social l’ex campionessa di nuoto condivide alcune foto che la immortalano accanto al marito e ad altri due sportivi, i nuotatori Martina Carraro e Fabio Scozzoli, anche loro diventati da poco marito e moglie.

La 34enne è una ‘Divina’ dama dell’Ottocento, Giunta un fascinoso Casanova. Anche i loro amici sono in maschera, pronti a partecipare alla festa più desiderata della Serenissima, organizzata da Antonia Sautter. La sportiva indossa un abito nero intarsiato d’argento, con un mantello lungo nero e una maschera piumata.

Cinquecento invitati, tutti rigorosamente in maschera, provenienti da tutto il mondo. Federica è la star. Al Corriere della Sera confessa: “Ho scelto il vestito della Regina dei Peccati, almeno così Antonia Sautter mi ha detto”. Su Matteo novello Casanova dice: “E’ così sexy”. Poi rivela: “Siamo molto emozionati e felici di essere qui, le maschere sono pazzesche”.

I due sono entusiasti della festa

La Pellegrini è innamoratissima di Matteo, pure su social esprime tutto il suo compiacimento nel vederlo travestito: “Sei veramente sexy così, sembri una rockstar, mi sa che ti truccherò sempre d’ora in poi”. Ha voluto occuparsi personalmente del look dell’allenatore 40enne, scegliendo l’abito, curando il make up e selezionando gli accessori. Il Carnevale 2023 è per loro pazzesco.