Sono diventati amici nella Casa cinque anni fa, il 43enne fa una sorpresa al 30enne

“L’ho già detto, lui è il bastone non della mia vecchiaia, ma della mia vita”

Raffaello Tonon torna al GF Vip per fare una sorpresa a Luca Onestini. Il 43enne si è fortemente legato all’ex tronista cinque anni fa, quando entrambi parteciparono insieme alla seconda edizione del reality show. La loro amicizia, che li fece soprannominare dal pubblico gli Oneston, continua a essere molto importante per entrambi. Prima di incontrare il 30enne, Tonon a Signorini confessa come Luca l’abbia salvato da un pesante episodio di depressione due anni fa.

Raffaello Tonon al GF Vip rivela come Luca Onestini l'ha salvato da un pesante episodio di depressione: ''Mi ero chiuso in hotel e lui…''

“Stare qui mi riporta indietro di 5 anni”, dice Raffaello al conduttore. E’ chiuso nel Confessionale, pronto a incontrare Onestini di lì a poco. “Nei primi giorni, non mi fidavo molto di Luca, aveva uno spirito guascone che non mi dava sicurezza. Poi, però, una sera è bastato uno sguardo, lui ha capito e da lì è stato un crescendo”, spiega parlando del rapporto col ragazzo.

Alfonso gli mostra un video in cui si parla dell’amicizia con l’ex volto di Uomini e Donne. “Mai trovato un amico come lui. Fa parte della mia famiglia, una persona unica”, dice Luca parlando di Tonon.

Raffaello è commosso e commenta: “Mi dispiace che a qualcuno ora Luca non piaccia più. Ho una spiegazione per questo comportamento ondivago che sta avendo. Ma io che lo conosco a fondo, che l’esistenza ho dovuto affrontarla, dato che non mi è mancato nulla, ma dal punto di vista emotivo ho sofferto molto, nonostante sia restio a dare il mio affetto, so che lui è il bastone della mia vita. Se lo dico è perché ho la certezza di quanta bontà ci sia in lui. Adesso il sole che ha dentro si è un po’ annuvolato, spinto da questi gruppi che ci sono dentro. Deve giocare per se stesso”.

Signorini chiede a Tonon di raccontare un episodio che testimoni quanto sia forte la loro amicizia. Raffaello si lascia andare e rivela: “Come ho già detto in passato, ho sofferto per anni di depressione, mi sono curato con i medici e i farmaci, poi è arrivato Luca… Ma io rimango una persona abbastanza fragile, così due anni fa attraversavo un momento davvero molto drammatico della mia vita. Ero a Cattolica, nel mio albergo. Lui conosce anche i miei amici di lì. Era a Cesenatico. E’ stato chiamato da loro perché io per qualche giorno preferivo non vedere nessuno. Non facevo neppure entrare la donna delle pulizie”.

L'ex 'vippone' poi incontra l'amico e Ivana Mrazova in giardino

“Una mattina lui, avvisato da un mio amico, si è presentato in hotel, è salito in camera e ha cominciato a bussare alla porta - prosegue l’ex ‘vippone’ - Io, pensando che fosse la signora del cambio della biancheria, dicevo: ‘Non c’è bisogno che entri, ripassi domani’. A un certo punto, però, ho aperto e me lo sono trovato davanti. Luca, che mi ha guardato e ha visto che ero in profonda crisi, mi ha detto: ‘Adesso non ti devi preoccupare di nulla, perché qui ci sono io’. Questo per me è amicizia”.

Tonon poi incontra Onestini nel giardino della Casa. “Ho qualcosa da dirti. Intanto, mi ha fatto piacere essere qui proprio in questa serata. Io sarò di te fiero per sempre. Tu vieni prima della tv, prima del GF, prima di tutto perché io sono la tua famiglia. Però, c'è un però: devi imparare a giocare per te stesso. Cinque anni fa, eravamo diversi. Eravamo più giovani. Sei andato avanti e andare avanti significa anche creare delle fratture. Ma tutto si ripara. Impara a sfruttare la situazione, non stare nei gruppetti”, gli sottolinea.

Raffaello aggiunge: “Vorrei vederti più spensierato, ma devi ascoltarti. Io ci sarò sempre per te e sono orgoglioso. Ti avrei preferito libero e poterti vedere fuori, ma so che questa esperienza ti sta dando qualcosa. Sono ancora più certo di volerti vedere. Ho già visto che uscirei pazzo, non ne salvo molti”.

Signorini domanda a Raffaello cosa pensi della storia di Luca con Ivana Mrazova. “Ho sempre pensato che fosse un rapporto irrisolto, ho sempre pensato che la fine di questa storia fosse una storia confusa. Pensavo che fosse scritto che nel libro della sua vita dovesse esserci questa storia chiusa male sul groppone. Ora c'è la possibilità, non ora, ma anche domani di potersi chiarire”, gli dice Tonon. Luca Onestini interviene: "Io posso dirti che ho passato dei momenti davvero brutti quando la storia è finita e Raffaello Tonon mi ha aiutato nei momenti più difficili".

In giardino arriva anche Ivana che saluta con grande gioia Tonon. Lui le dice: "Ti stringerò la mano perché da quando Luca è entrato tu non hai mai avuto una parola, un atteggiamento pubblico che potesse giovare a te e non lui. Questo ti fa onore come persona e come donna".