Signorini fa uno scherzo in diretta a Sonia Bruganelli per il suo compleanno: lei ci resta malissimo

Sonia Bruganelli compie 49 anni, ma i festeggiamenti non sono all'altezza

Il conduttore fa entrare una torta in studio, ma le candeline sono sbagliate

Sonia Bruganelli è in diretta al Grande Fratello Vip nel giorno del suo compleanno. La moglie di Bonolis compie 49 anni e per la serata sceglie un abito verde brillante. Alfonso Signorini appena inizia la puntata decide di stupirla, ma la sorpresa non riesce, anzi...

Sonia Bruganelli ha compiuto 49 anni

Il conduttore e l'opinionista sono spesso complici e scherzano, ecco allora che Alfonso dopo aver salutato il pubblico fa partire la musica e arrivare al centro dello studio una crostata con le candeline che compongono il numero 50. La Bruganelli, che poco prima di iniziare aveva ricevuto la sorpresa dei suoi collaboratori con tanto di palloncini a cuore nel van del GFVip, in un primo momento sembra emozionata, ma man mano che si avvicina alla crostata capisce che si tratta di una burla. "Ma sei uno str*nzo" commenta, spiegando a tutti che gli anni sono 49. Signorini fa finta di essere sorpreso, ma Sonia critica soprattutto la qualità della torta. ''E' l'unica che ho trovato in supermercato che era ancora aperto sulla Nomentana'' risponde il conduttore. Meglio non soffiare sulle candeline allora, la crostata torna dietro le quinte e la Bruganelli promette vendetta.

Alfonso Signorini annuncia una sorpresa per lei

La crostata del supermercato ha le candeline sbagliate

La conduttrice non soffia per scaramanzia

Durante la puntata però i due tornano sullo scherzo e la Bruganelli ammette di esserci rimasta male: ''Meglio stendere un velo pietoso sui festeggiamenti''.