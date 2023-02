Serena Bortone troppo ‘libera’ per sposarsi? ''Ai matrimoni sentivo senso di soffocamento…''

La conduttrice ha parlato con ‘Il Corriere della Sera’ della sua vita privata

A 52 anni non si è né sposata, né ha avuto figli: non è qualcosa che le pesa

Da giovane partecipare ai matrimoni degli amici le metteva ansia

Serena Bortone a 52 anni non è non è sposata, né ha avuto figli. La conduttrice di ‘Oggi è un altro giorno’ ama la libertà e per lei questo significa non saper fare compromessi neanche in amore. Intervistata da ‘Il Corriere della Sera’ ha spiegato: “Sono una persona molto libera e la libertà comporta l’impossibilità di fare compromessi. Nella sfera sentimentale in particolare non sono mai stata capace di farlo. Non so se sia un bene o un male, ma io sono fatta così”.

Serena Bortone, 52 anni, ha spiegato che da ragazza sentiva 'un senso di soffocamento' quando andava ai matrimoni di amici

In passato Serena ha avuto diverse relazioni: “Sì, sono stata felice in coppia. Ho avuto due importanti convivenze. Io sono una donna accogliente. Il mio amico Stefano Coletta (direttore delle prime serate di Rai1, Rai2, Rai3, ndr) dice che io sono ‘modalità tutti nel lettone’. Io cerco sempre di mettere insieme i mondi, di fare da connettore; la mia porta è sempre aperta”.

La conduttrice di 'Oggi è un altro giorno' non è sposata e non ha figli: le va bene così

Alle nozze sembra però allergica, tanto che partecipare ai matrimoni di amici le faceva sentire un senso di “soffocamento”. “Non ho mai sognato l’abito bianco e certamente non ho mai pensato che la mia vita si potesse realizzare attraverso il matrimonio. Mia madre mi ha sempre insegnato a essere indipendente. La molla della mia vita è sempre stata il lavoro. Quando andavo ai matrimoni, da ragazza, sentivo un senso di soffocamento... me lo ricordo bene. Detto ciò, non mi sono mai pentita di aver amato. E se arriva qualcuno sul cavallo bianco, ci salgo”, ha fatto sapere.

Infine sul fatto di non aver avuto figli, Serena ha affermato: “La mia identità non dipende dall’essere madre. Non mi è mai capitato, non l’ho cercato un figlio, non l’ho inseguito. È andata così”.