Aurora Ramazzotti ha risolto l'acne! Guarda che cambiamento

Aurora Ramazzotti ha risolto l’odiosissimo problema dell’acne. Il cambiamento della sua pelle è evidentissimo, la bella 24enne lo mostra a tutti i fan nelle sue IG Stories, dove si fa vedere anche con una maschera sul volto.

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sul social, mettendo a confronto due foto, una fatta 9 mesi fa e una fatta ora, scrive: "La pelle non è moda. Documentarsi, informarsi, accettarsi., mostrarsi, amarsi. La pelle può cambiare”. Lei si è rivolta ad Alice Lastrato, skin therapist che si dedica esclusivamente alla pelle del viso.

Aurora è profondamente grata all’esperta che a Marie Claire recentemente ha spiegato il suo lavoro. “Quando inizio un percorso con una nuova donna, la sensazione che ho è un misto tra gioia, responsabilità, curiosità, avventura e attesa, in ogni parte di loro c'è una parte di me, è come se io stessa iniziassi un nuovo percorso con loro”, ha chiarito la Lastrato E ha anche aggiunto: “Chi ha una problematica a livello epidermico non si può ‘curare’ solo con i trattamenti giusti: spesso le donne vanno sostenute anche a livello psicologico”.

La Ramazzotti prima aveva tantissimi brufoli che la devastavano, ora è nettamente migliorata e continuerà a insistere, perché, essendo predisposta, quotidianamente deve fare tutto quel che è possibile, con l’alimentazione, i prodotti giusti, ma pure tanta serenità, per far sì che l’infiammazione non ritorni e lei abbia un epidermide sana e soprattutto liscia.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/2/2021.