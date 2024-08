''Seconda estate con questo bigné'': Aurora Ramazzotti in vacanza con compagno e figlio in una insolita località, foto

La 27enne sta trascorrendo le vacanze in un bellissimo resort sul mare

Aurora Ramazzotti si gode il tempo del relax accanto a Goffredo Cerza e Cesare. “Seconda estate con questo bigné”, scrive sul social postando alcune foto che la ritraggono in vacanza con compagno e figlio in un’insolita località balneare, molto di moda negli ultimi anni. I tre si trovano in Montenegro.

Niente Costa Smeralda, con le feste super vip e la vita sfrenata. La 27enne ha preferito rilassarsi lontano dalla ‘movida’, trascorrendo le giornate con una routine semplice. Per lei, Goffredo e il bambino, che lo scorso 30 marzo ha compiuto appena un anno, vita da spiaggia, con tanti bagnetti e riposini sotto l’ombrellone. Lontana dai paparazzi, che spesso la seguono ovunque, è tutto meraviglioso.

Sul social arrivano gli scatti insieme a Goffredo Cerza e il loro adorato Cesare, un anno il 30 marzo 2023: i tre sono in Montenegro

Aurora nelle sue storie si racconta e svela di essere riuscita a dormire per ben 3 ore e mezza nel pomeriggio. Il tutto con il piccolo. Una follower le confida che lei, invece, con la sua bimba dorme poco. La Ramazzotti replica: “Ho capito solo una cosa: ogni bambino è diverso. Sicuramente ci sono delle accortezze che aiutano ad educare al sonno, per carità, ma non c'è un ricettario magico. Cesare ha sempre schiacciato grandi pisolini (anche troppo grandi che magari toglievano sonno alla notte)”.

I tre vivono con. grande allegria la vita da spiaggia, senza 'movida'

Aury insieme al suo bimbo e al suo uomo è felicissima

“Ma se avete un po' seguito il mio percorso sapete che è sempre stato mattiniero (alle 6 massimo mi sveglio tutti i giorni, spesso anche prima) e le sue notti sono sempre state caratterizzate da tanti risvegli. Ci sono stati periodi in cui addirittura si svegliava e rimaneva attivo per ore prima di crollare di nuovo. Piano piano ci stiamo regolando ma è un percorso da fare insieme”, aggiunge Aurora. E, parlando dei bambini in generale, chiarisce il suo pensiero: “Devono capire che dormire è bello e che possono sentirsi al sicuro anche di notte, che può essere un momento spaventoso. A me ha aiutato tanto seguire tate del sonno che danno consigli pratici e conforto, ma ancora non siamo fuori dal tunnel se vi conforta".