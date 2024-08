''Dovevo assecondare l'appetito sennò stavo proprio male'': Rosalinda Cannavò spiega perché non è stata così attenta all'alimentazione in gravidanza

L’attrice 31enne sta entrando nell’ultimo mese di gestazione: data presunta del parto il 6 settembre

Aspetta il suo primo figlio, una bambina, dal compagno Andrea Zenga

Rosalinda Cannavò è fiera del suo pancione enorme. Sta entrando nel nono mese di gestazione, la data presunta del parto è il 6 settembre, lo ha rivelato recentemente. Sul social risponde alle domande dei follower sulla dolce attesa e rivela di non aver seguito alcuna dieta per non prendere troppo peso. Spiega perché non è stata così attenta all’alimentazione in gravidanza: “Dovevo assecondare l’appetito sennò stavo proprio male”.

I fan chiedono alla 31enne come si sia regolata a tavola col pancione, se sia stata attenta o meno. L’attrice 31enne confida: “Sinceramente no! Ho assecondato i miei desideri senza esagerare. Non avendo problemi come il diabete gestazionale, mi sono potuta permettere di stare meno attenta. Io comunque ho notato un aumento dell’appetito che dovevo assecondare sennò stavo proprio male. Questo fino al sesto/settimo mese. Adesso faccio fatica. Ho fame, ma non digerisco nulla, questo perché la bimba è cresciuta giustamente parecchio”. Aspetta una femminuccia dal compagno 30enne Andrea Zenga.

L’attrice 31enne risponde alle domande dei follower

L'ex 'vippona' con la madre Giuseppina al mare

La Cannavò non ha paura del parto. E’ abbastanza provata dal caldo terribile di questi giorni. La bimba la darà alla luce a Milano. Non rivela il nome al momento. A fine luglio sul come gestire la piccola aveva svelato: “Non sono assolutamente contraria a babysitter, aiuti esterni, anche perché io e Andrea non abbiamo i nonni vicini e questa purtroppo è una dura realtà perché mi sarebbe piaciuto avere i nonni vicini, che sarebbero stati di grande supporto, sicuramente ci saranno dei momenti in cui dovremo chiedere aiuto a qualcuno per il lavoro e questo sarà inevitabile, però lo scopriremo vivendo ecco, ancora non è nata quindi dobbiamo ancora entrare un po’ nel meccanismo”.