''Non voglio più fare l'attrice, l'ho detto alla mia agente e al mio ufficio stampa'': l'annuncio di Kasia Smutniak lascia tutti a bocca aperta

A 44 anni dice basta col cinema: “Penso sia la decisione più punk che ho preso”

“Ho deciso di fermarmi per seguire un puro istinto”, chiarisce

Dopo più di 20 anni sulle scene, Kasia Smutniak dice basta con il cinema. Sulle pagine de La Stampa la 44enne polacca fa un annuncio che lascia tutti a bocca aperta: “Non voglio più fare l’attrice, l’ho detto alla mia agente e al mio ufficio stampa”.

Kasia svela di averci provato anche prima, ogni volta, però, si bloccava. “Sono entrata in un’altra fase della vita e ho sentito l’esigenza di smettere”, confida al giornale. “Non voglio più fare l'attrice e penso sia la decisione più punk che ho preso anche perché l'ho maturata in un momento bellissimo della mia carriera", rivela quindi.

Un anno sabbatico, poi la pandemia e a seguire l’esordio alla regia col documentario MUR. La Smutniak desidera “rischiare”. "Da più di vent'anni racconto storie e ho creduto davvero, ogni volta, che valesse la pena raccontarle. Tutte. A un certo punto la realtà che mi circondava, le persone che incontravo, le loro vicende, mi sembravano più interessanti di quelle che mi capitava di interpretare. Mi sono chiesta, ma cosa sto raccontando?”, dice. La realtà, per lei ha superato qualsiasi fantasia. La sua attenzione ora è rivolta più a quello che la circonda. “Ho deciso di fermarmi per seguire un puro istinto”, sottolinea.

"Quando ho annunciato in famiglia il mio 'ritiro', un termine che, in realtà, mi fa tanto ridere, non ci ha creduto nessuno. Poi l’ho detto alla mia agente, all’ufficio stampa, e a chi lavora con me. Non credo che l’abbiano capito tutti. Probabilmente pensano sia una cosa passeggera”, chiarisce Kasia. E aggiunge: “Da quando ho deciso, non ho fatto altro che trovare scuse coi registi e con i produttori. La mia agente, Moira Mazzantini, spiega tutto dicendo: ‘Lei non vuole più recitare’. Nel frattempo la mia testa va a mille”. Sta lavorando a un nuovo progetto, si ritiene profondamente cambiata. E’ sul set di “Diamanti”, il nuovo film di Ferzan Ozpetek. Si gisitifica dicendo che lui è un amico, che è una pellicola corale. “Non è il mio ritorno in scena, magari dopo sparirò del tutto”, precisa.