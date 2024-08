Si rifugia in montagna per ritrovare la giusta serenità: sul social chiude i commenti

L’ex Miss Italia sta vivendo una situazione non facile a causa del 19enne

Ha rotto il silenzio qualche giorno fa. Martina Colombari torna ancora una volta sul social e si mostra mentre è in vacanza in montagna, Dopo il polverone alzato dal figlio Achille, l’ex Miss Italia sta vivendo un momento non facile. “Si possono affrontare giorni brutti con la giusta attitudine”, scrive. Chiude, però, i commenti al post.

''Si possono affrontare i giorni brutti con la giusta attitudine'': Martina Colombari si mostra in vacanza dopo il polverone alzato dal figlio Achille

Look casual, camicia, bermuda e sneaker ai piedi, la 49enne nelle due foto che condivide si lascia ammirare ad alta quota, vicino a una cascata. Volto al naturale, in uno degli scatti accenna un sorriso. “Non si può sempre avere una buona giornata. Ma si può sempre affrontare una brutta giornata con la giusta attitudine”, sottolinea.

Le sue parole rimandano ai problemi avuti con il 19enne, nato dall’amore con Billy Costacurta. Il ragazzo, che già in passato è stato protagonista di eccessi e al centro di altre poco piacevoli vicende di cronaca, a metà luglio scorso nelle sue storie aveva postato immagini di pacchi di soldi e bustine con dentro della strana polvere rosa. Le foto, in cui c’era il tag alla madre, erano accompagnate da alcune scritte: "Martina Colombari che fa i trasporti con me 2Cb e fumo, vai!”. E ancora: ”Vai come si traffica Martina Colombari!”; “Quando sei Martina Colombari puoi spostarne quanta ne vuoi!".

Martina in quel momento festeggiava il suo compleanno in barca. Sotto alcune sue foto su Instagram, erano poi apparsi commenti poco piacevoli provenienti dall’account di Achille: ”Ma copriti, hai 50 anni c***o, non sei più una ragazzina e sei anche una mamma”; "No va beh, che ridere! Era la grotta dove ci siamo pippati un 2-3 grammi di ketamina, che risate!”.

Poco dopo il profilo del ragazzo è stato chiuso, alcuni hanno parlato anche di hackeraggio. Sulla vicenda indaga la Polizia Postale, ma intanto i rumor sullo stato psicologico nel quale si troverebbe Achille diventano assordanti.