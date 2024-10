''Non c'è accordo, ci sono trattative riservate'': l'avvocato della Ferragni svela lo stallo nel divorzio tra Chiara e Fedez

Nei giorni scorsi voci parlavano di accordo consensuale: non è così al momento

E’ tutto falso: le voci che parlavano di un accordo consensuale tra gli ex Ferragnez non corrispondono a ciò che sta avvedendo tra i due. L’avvocato di Chiara Ferragni svela lo stallo nel divorzio tra l’imprenditrice 37enne e Fedez. “Non c’è accordo, ci sono trattative riservate”, fa sapere Daniela Missaglia al Corriere della Sera.

La legale mette fine ai rumor e spiega: “Ad oggi non sussiste alcun accordo fra i coniugi, tanto più in ordine ad un asserito quanto inveritiero collocamento ‘pressoché paritetico’ della prole, fermo l'impegno dei rispettivi legali di raggiungere una compiuta intesa”. Le indiscrezioni che hanno riempito i media sono "frutto di inverificate illazioni relative a trattative riservate a tutt'ora in essere fra le parti, coperte da segreto e non divulgabili”.

E’ ancora tutto da fare. Nonostante Chi nel numero in edicola abbia parlato di un probabile accordo consensuale al 50 per cento dei due, favorevoli ad accettare un affidamento congiunto dei figli Leone e Vittoria, 6 e 3 anni, e quindi la divisione equa delle spese del mantenimento dei bambini. Il 34enne, stando al settimanale, si sarebbe anche offerto di pagare alcuni extra. La cifra chiesta da Chiara si aggirerebbe sui 20mila euro mensili. Ma l’avvocato stoppa tutto e smentisce.