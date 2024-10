E’ tutto vero! La 44enne ha deciso di dire basta alla storia d’amore col 32enne toscano

“Flavio a Casa Briatoraci? Noi siamo così nella vita reale. Nathan si chiede perché stiamo sempre insieme”

Elisabetta Gregoraci va ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona e per la prima volta conferma in tv la rottura con Fratini. “Sono single, ho preso questa decisione”, confessa. E’ stata lei a dire basta, a rompere il legame durato due anni con Giulio, 32 anni, facoltoso imprenditore toscano. I rumor sull’addio c’erano da tempo: la 44enne ora lo ammette e vi mette fine. La calabrese poi parla pure del riavvicinamento all’ex marito Flavio Briatore. “Nathan Falco si domanda perché stiamo sempre insieme”, svela, riferendosi al loro figlio 14enne.

''Sono single, ho preso questa scelta'': Elisabetta Gregoraci conferma in tv la rottura con Fratini e parla del ‘riavvicinamento’ a Briatore

Eli prima parla della malattia che l’ha costretta al ricovero: “Stavo benissimo fino al giorno prima. Ero venuta qui a Roma, perché dovevo fare un’intervista televisiva, e mi viene la febbre. Pensavo di avere un’influenza. Era una febbre molto alta, avevo 39, prendevo la tachipirina e dopo due o tre ore tornava a essere così alta. Così il primo giorno, il secondo, faccio pure il test anti Covid… Vado a registrare questa intervista e mi sento male: inizio a tremare molto, a battere i denti e dico: ‘Ma tutto bene?’. Mi danno una ‘tachi’, faccio l’intervista, torna a casa dormo. Non avevo alcun sintomo, ossia quando arrivava la febbre mi sentivo molto male, ma prima e dopo no. Fino al giorno prima avevo lavorato tranquillamente, non avevo male da alcuna parte”.

E’ tutto vero! La 44enne ha deciso di dire basta alla storia d’amore col 32enne toscano. Lo rivela a La Volta Buona

“Mia sorella Marzia mi dice: ‘Ti porto a fare alcune analisi’. Io non volevo, lei insiste - continua la Gregoraci - Sono andata in clinica e mi hanno ricoverato per 10 giorni. Ho avuto un’infezione alle vie urinarie che stava toccando il rene, quindi era molto aggressiva e pericolosa. Ho rischiato un rene, praticamente. Mi hanno trattata con degli antibiotici per endovena. Ora, grazie a Dio, sto bene, sto prendendo delle medicine. Dovrò ripetere delle analisi nei prossimi giorni. Mi sono spaventata perché è successo molto in fretta. Mi sono sentita molto indifesa”.

Poi si passa agli uomini. Nel suo programma, Questioni di stile, Elisabetta intervista Briatore ne I Segreti di Casa Briatoraci. “Non tocchiamo Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, ma noi siamo così tra di noi: io dico una cosa, lui è un altra, ci punzecchiamo ed è molto divertente. Lui poi deve lanciarmi sempre frecciatine sulla mia vita privata perché la sua gelosia incombe ancora dopo tanti anni”, commenta. La Balivo le domanda se sia per questa ragione che è single nuovamente. Lei replica: “No, non è per questo, ma per fatti miei che ho preso questa scelta”. Caterina allora le chiede del riavvicinamento e sottolinea: “Siete belli insieme!”. “Ce li dicono in tanti, la gente non accetta questa separazione, in realtà noi non ci siamo mai separati, siamo sempre insieme da 20 anni. Io pensavo, ma in realtà non è andata così”, ammette ridendo.

La showgirl spiega anche la malattia che l'ha costretta al ricovero per 10 giorni

“Nathan che dice? Si domanda perché stiamo sempre insieme. Però noi abbiamo costruito una cosa molto bella, un messaggio da dare: bisogna pensare al bene dei propri figli, abbiamo trovato questo equilibrio bellissimo. Viviamo a 500 metri di distanza, la sera ceniamo spesso insieme, anche senza Nathan, ci raccontiamo delle cose. Nostro figlio è felice e punto. Flavio è stato una persona molto importante della mia vita, lo stesso io per lui. Quando è stato male io c’ero e lui anche”, aggiunge Eli.

Nel corso dell’intervista la Gregoraci confida di aver sempre lasciato lei i suoi partner: “Essere lasciati è dura? Può darsi, non lo so, ho sempre mollato io”. E chiarisce: “Ho sofferto per amore. Se lasci è perché capisci che ci sono condizioni che non vanno più bene, per il bene della coppia è meglio separarsi. Ma chi non soffre per amore è una persona che non ama. Ma io sono una persona che ama, ama l’amore. Tante volte sono stata male. Poi io c’ho il pianto facile quindi vivo di pensieri, ricordi, immagini, emozioni”.