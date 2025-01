Anche il figlioletto Michele sarebbe rimasto vittima di un medico mentre si trovata a Sharm el-Sheikh

La 39enne chiede giustizia al governo italiano e alla premier Giorgia Meloni

La notizia le fa raggelare il sangue. Bambino italiano di 9 anni muore mentre è in vacanza in Egitto con i genitori. Paola Caruso esplode di rabbia e si scaglia contro le strutture che ospitano i turisti, a suo parere colpevoli di non dare adeguate cure in caso di emergenza. “Continuate ad andare in questi posti di m…a! Devono chiudere tutto!”, sbotta nelle Stories sul social.

Bambino italiano di 9 anni muore in vacanza in Egitto, Paola Caruso sbotta: ''Continuate ad andare in questi posti di m…a''

Mattia Cosettini si trovava a Marsa Alam. Dopo aver accusato un malore durante una gita in barca, il piccolo è stato soccorso nell’ambulatorio interno al villaggio dove alloggiava. L’Ansa scrive: “La prima diagnosi descriveva un possibile colpo di sole dovuto alla prolungata esposizione durante la gita. Il medico ha prescritto un ricostituente e riposo, non ravvisando la necessità di approfondimenti diagnostici. Ma poche ore dopo il bambino ha perso di nuovo conoscenza: a quel punto sono stati allertati i paramedici che lo hanno accompagnato d'urgenza al primo soccorso. A quel punto, la situazione era pregiudicata e Mattia si è spento prima del trasferimento in una struttura maggiormente attrezzata”.

Paola immediatamente torna con la memoria a quel che è capitato al figlio Michele, 5 anni, nel 2022. A Verissimo la 39enne aveva raccontato: “Eravamo appena arrivati a Sharm el-Sheikh, quando a Michele è venuta la febbre. Gli ho dato dei medicinali, ma la febbre non passava, allora ho chiamato un medico. Il dottore ci ha consigliato di fargli una puntura per far passare la febbre. All'inizio ero titubante, ma poi mi sono fidata. Dopo una mezz'oretta dalla puntura, volevo misurargli la febbre, allora ho chiamato Michele, e lui, alzandosi dal letto, è caduto. Aveva proprio la gambina che penzolava. I medici mi hanno spiegato che con la puntura è stato lesionato il nervo sciatico. Michele ora riesce a camminare con il tutore, ma senza non cammina”.

Il bimbo ancora combatte per tornare a camminare normalmente. La Caruso è volata negli Usa questo Natale per sottoporre il piccolo agli ultimi controlli prima di un durissimo e delicatissimo intervento chirurgico alla gamba. Il danno è considerato permanente, ma un ortopedico statunitense ha dato qualche speranza alla showgirl.

Paola nel leggere di Mattia deceduto diventa immediatamente furiosa. “Continuate ad andare in questi posti di me..a! Devono chiudere tutto! Io ho fatto questo errore, a fidarmi di questi posti schifosi ma che sono di gente vigliacca italiana. E le conseguenze le pagano loro purtroppo. Senza parole”, sottolinea. “Io voglio giustizia per mio figlio e per tutti i bambini che hanno pagato caro”, aggiunge, rivolgendo il suo appello al governo e alla premier Giorgia Meloni.