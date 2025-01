Incidente del padre di Belen e Cecilia Rodriguez: le prime foto che mostrano le gravi conseguenze fisiche per Gustavo

Nel video mentre lasciava l’ospedale era di spalle, ora arriva lo scatto che lo mostra sofferente in volto

La testa e gli arti sono completamente fasciati a causa delle gravi ustioni riportate

A distanza di pochi giorni arriva lo scatto che lo mostra con i medici, poco prima di lasciare l’ospedale, sofferente in volto. Nel video postato dalla moglie venerdì scorso, il 65enne camminava con accanto la secondogenita. Era di spalle, si potevano solo intravedere le vistose bendature. L’incidente del padre di Belen e Cecilia Rodriguez fa ancora rumore. Le prime foto condivise da Veronica Cozzani e Chechu mostrano le gravi conseguenze fisiche riportate dall’uomo, che però, come fa sapere la sua famiglia, migliora di ora in ora.

Gustavo ha lasciato il Niguarda di Milano venerdì 3 gennaio, dopo un ricovero durato ben 29 giorni. Il 5 dicembre è rimasto vittima di un grave incidente in un capannone di Gallarate, in provincia di Varese. Coinvolto in un incendio scoppiato all’improvviso e su cui ancora indagano le forze dell’ordine, l’argentino ha riportato ustioni sul 10 per cento del corpo e intossicazione da fumo. I medici avevano immediatamente fatto sapere: “Il paziente non è in pericolo di vita, dal momento che le fiamme non hanno danneggiato organi vitali”. Alcuni testimoni che avevano assistito alla tragedia avevano svelato: “E’ corso fuori dall'edificio urlando con testa e arti avvolti dalle fiamme”.

Il papà di Belen e Chechu adesso sta guarendo, ma ha ancora il capo completamente avvolto dalle fasciature, come pure gli arti, mani comprese. “Il mio papà sta sempre meglio”, fa sapere la figlia 34enne, che ringrazia tutto il team del Niguarda. Per lei quelli che si sono presi cura di lui sono dei veri e propri ‘angeli’. Non potrà mai dimenticare quel che hanno fatto per l'amato genitore.