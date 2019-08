Tra gli ospiti del Festival di Venezia per la premiere del film ‘Ad Astra’ c’era anche lei, Bar Refaeli, una delle supermodel più richieste degli anni 2000, nota al mondo della cronaca rosa per essere stata una delle fidanzate più “longeve” di Leonardo DiCaprio. La bionda israeliana ha calcato la passerella con il pancione. Lo scorso giugno ha infatti annunciato di essere in dolce attesa per la terza volta.

In un lungo abito nero, Bar ha stregato tutti con il suo fisico statuario e i suoi occhioni azzurri. La 34enne insieme al marito Adi Ezra ha già i piccoli Liv, 3 anni, ed Elle, 22 mesi.

Bar ha partecipato alla premiere di ‘Ad Astra’, pellicola fantascientifica con protagonisti Brad Pitt e Liv Tyler presentata in anteprima mondiale proprio alla 76esima Mostra del Cinema.

Scritto da: la Redazione il 30/8/2019.