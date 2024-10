''Da oggi il mio cuore è diviso in quattro'': Barbara d'Urso annuncia emozionata la nascita della seconda nipotina

La conduttrice 67enne attendeva con ansia l’arrivo della cicogna bis della nuora e del figlio Giammauro

I due sono già genitori di Matilde, venuta al mondo nel 2022 e che la presentatrice adora

Da “ballerina per una notte” a Ballando con le Stelle lo aveva detto: “Mia nuora potrebbe partorire anche ora”. Giulia, che aveva svelato il suo pancione nelle storie della conduttrice a fine settembre, lasciando Carmelita stessa a bocca aperta, era agli sgoccioli con la gravidanza. Ora la cicogna bis ha bussato alla sua porta e a quella del compagno Giammauro Berardi, 38 anni, primogenito della 67enne. Barbara d’Urso annuncia così, fortemente emozionata, la nascita della seconda nipotina, avvenuta ieri, 8 ottobre 2024. “Da oggi il mio cuore è diviso in quattro”, scrive sul social, condividendo una foto che la ritrae proprio con Giulia, che ringrazia per il dono che le ha fatto.

La presentatrice è colma di gioia. Da quando ha più tempo per sé, lontana suo malgrado dalla tv, dopo essere stata mandata via da Mediaset, Barbara trascorre ogni suo momento libero con Matilde, la primogenita di Giulia e Giammauro, nata nel 2022. Ora che è nonna bis, non si contiene: è impaziente di veder crescere la bimba e iniziare a giocare anche con lei. E’ un momento assai dolce dell’esistenza.

Carmelita adesso ha un'altra bimba da coccolare: la sua mano con quella della neonata

Nelle storie la d’Urso mostra la sua mano insieme a quella di Matilde e poi con quella della sorellina. Stare lontana dal piccolo schermo non le piace poi molto, ma ha saputo compensare una mancanza che le fa male, riempiendo le giornate con le cose essenziali della vita: gli affetti più cari, gli amici e le nipotine, a cui dare tutto il suo bene, “col cuore”, come piace a lei.