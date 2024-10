''Mi hanno cacciata dalla Casa in pigiama e pantofole'': Alda D'Eusanio ha ancora il dente avvelenato per quanto successo al GF

La 73enne torna a parlare del reality e nel gioco del tritacarte a La Volta Buona ‘trita’ Signorini

Alda D’Eusanio non ha dimenticato: non riesce a farlo. Ha ancora il dente avvelenato per quanto successo al GF. Era il 2021: fu espulsa dopo aver riportato alcune dicerie riguardanti Laura Pausini e il marito Paolo Carta, parola talmente gravi che l’artista decise di ricorrere alle vie legali, poi parrebbe essere arrivato un accordo. A La Volta Buona la 73enne racconta: “Mi hanno cacciata dalla Casa in pigiama e pantofole”.

Nel gioco del tritacarte Caterina Balivo le mette davanti due foto, quella di Antonio Ricci e quella di Alfonso Signorini. "Ci sono stati due uomini che un po' ti hanno messo in difficoltà: Alfonso Signorini e Antonio Ricci. Quale è stata la volta meno buona e quindi quella da tritare tra la volta in cui sei entrata nella casa del Grande Fratello e quando, a proposito del programma Al posto tuo, sei stata attaccata (da Striscia la Notizia, ndr) perché si parlava delle bufale, dei tarocchi di Alda D’Eusanio”, le dice.

Alda non ha dubbi: “Alfonso Signorini giù, a terra, definitivamente. Buttiamolo giù, proprio giù, giù, giù. Purtroppo ho partecipato al Grande Fratello. Avevo sempre detto di no, poi sono riusciti a convincermi. Ci sono andata anche con una certa curiosità. Io mi dimenticavo che c'erano le telecamere accese. Mentre parlavo ho dette delle cose che non ripetiamo. Ho detto una cosa su una cantante, una chiacchiera che gira nel nostro ambiente, sai che il nostro ambiente è fatto anche di malelingue, di invidie, di gelosie. Non ho verificato e ho raccontato questa chiacchiera che gira”.

“Mi hanno presa, mi hanno cacciata, non è che sono stata espulsa: mi hanno cacciato dalla Casa in pigiama e pantofole. Mi hanno messa in una macchina e mi hanno rimandata a casa, senza neanche darmi la possibilità di rientrare, di scusarmi, di spiegare cos'era successo, dando ordini a tutti quelli che erano dentro la casa di non nominarmi mai più. E’ stato dato ordine a Mediaset di non nominarmi mai più. Quindi mai più invitata, mai più”, aggiunge la presentatrice.

"Ho vissuto quel momento con grande mortificazione perché non lo meritavo. Ho detto una chiacchiera che non dovevo dire, ma non ho fatto niente di così grave, non ho bestemmiato, ingiuriato, non ho detto nulla che potesse giustificare una cacciata così vile. Sono stata cacciata via con le pantofole ai piedi e con il pigiama. In macchina, mentre andavo via, guardavo le pantofole… E’ stata una cacciata ingiuriosa”, sottolinea ancora la D’Eusanio. E poi conclude: “Il Grande Fratello è stato uno scivolone, un mio grandissimo errore, ho sbagliato io ad andare”.