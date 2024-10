La 40enne e la sorella 34enne sono volate sull’isola per scattare insieme a tutto il loro staff

La maggiore, madre di due bambini, Santiago e Luna Marì, 11 e 3 anni, avuti da due uomini diversi, sembrerebbe nuovamente single dopo la rottura con Angelo Edoardo Galvano, anche se i paparazzi li hanno nuovamente ‘pizzicati’ insieme, forse in una cena chiarificatrice. Chissà... L’altra è felicemente moglie, dallo scorso giugno, di Ignazio Moser, conosciuto nella Casa del GF Vip e ‘catturato’ in un ‘per sempre’ commovente. Belen e Cecilia Rodriguez sono molto diverse, ma unite, anche negli affari. Per la 40enne e la 34enne l’estate non è ancora finita: le sorelle argentine sono volate in Sicilia. In costume in spiaggia si lasciano fotografare per la prossima campagna del loro brand, Me Fui.

Per Belen e Cecilia Rodriguez l'estate non è ancora finita: le sorelle argentine in costume in spiaggia in Sicilia per la prossima campagna del loro brand

La showgirl e la modella sono partite da Milano con tutto il loro team al seguito: ci sono Antonia Achille, socia preziosa e amica fedele, Cristina Isac, make up artist adorata, Lollo, l’hair stylist che sempre le segue. Con loro anche altri collaboratori e Pepe Herros, il fotografo spagnolo, di Madrid, incaricato di occuparsi dello shooting con la sua creatività.

Il tempo regge sulla spiaggia di San Lorenzo che si trova a soli 5 km da Marzamemi e a 20 km da Noto, lungo la costa meridionale della Sicilia. Il luogo è incantevole, la sabbia è chiara e granulosa, il mare turchese e trasparente. Belen e Ceci si mettono indosso i bikini disegnati da loro stesse e si lanciano nelle pose più accattivanti. Anche le altre modelle che hanno portato con loro fanno lo stesso.

Sono sulla spiaggia di San Lorenzo

La pioggia arriva il giorno seguente, ma un bel po’ di lavoro è stato fatto: chi le guarda nelle storie sui social, dove condividono tutto, sogna a occhi aperti, sia nel vederle così perfette, sia perché i temporali di questi giorni preoccupano gran parte dell’Italia, ma lì c’è ancora un caldo spicchio di sole che fa sospirare ancora un po'.