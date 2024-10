La lotta contro il cancro di Bianca Balti continua col sorriso sulle labbra: le nuove foto del viaggio a Las Vegas e della ferita post operatoria

Vola da amici insieme alle due figlie, Matilde, 17 anni, e Mia, 9 anni

Il suo mantra è “la vita è bella”. La lotta contro il cancro di Bianca Balti continua sempre, immancabilmente, col sorriso sulle labbra. La top model 40enne, amatissima da Dolce e Gabbana, condivide sul social nuove foto del viaggio a Las Vegas e della ferita post operatoria. E’ volata da Los Angeles nella città del Nevada insieme alle sue due figlie, Matilde, 17 anni (diventerà maggiorenne il prossimo giugno), avuta da Christian Lucidi, e Mia, 9, nata dal rapporto con Matthew Mc Rae. Entrambi sono i suoi ex mariti, uomini con cui ha scelto in periodi differenti di andare all'altare, anche se poi è finita.

Bianca, come svelato sul suo profilo Instagram, inizierà la chemioterapia il prossimo 14 ottobre, mancano ormai pochissimi giorni. Deve curarsi dopo l’operazione per l’asportazione di un cancro ovarico al terzo stadio di metà settembre. Ha provato a sconfiggere il suo destino, ma non ce l’ha fatta totalmente.

Vola da amici insieme alle due figlie, Matilde, 17 anni, e Mia, 9 anni

La 40enne condivide sul social immagini in cui lascia trasparire serenità, nonostante il tumore

Nel 2022 la Balti aveva ricevuto la diagnosi di una mutazione genetica BRCA1 che faceva accrescere notevolmente il rischio di contrarre un tumore al seno o alle ovaie. Si era così sottoposta a una mastectomia preventiva, senza però, inspiegabilmente, toccare, appunto, le ovaie. Adesso, quindi, deve combattere.

All’inzio tutto è stato scioccante, adesso, però, non vuole affrontare la chemio con paura: desidera essere positiva. Prima un viaggio con le sue ragazze, per andare a trovare gli amici e gioire insieme a loro. Non si dà per vinta.

L’enorme cicatrice sul ventre le ricorda che non è tempo per deporre le armi. E’ il momento di cercare di trarre il meglio dagli eventi, anche terribili, che ti mettono alla prova. Bianca sfodera così il suo miglior sorriso e va avanti.