Accanto a lei non c’è più il collezionista Helly Nahmad, ma un altro uomo

La 40enne si fa accompagnare dalla figlia Matilde, da due amici e da lui: sorride serena

Bianca Balti inizia il suo faticoso e difficile cammino per cercare di guarire dal tumore alle ovaie al terzo stadio che ha rimosso con un’operazione a metà settembre. Mostra il suo primo trattamento anti cancro e il sostegno del giovane fidanzato. “Primo giorno di chemio”, scrive nelle sue storie.

''Primo giorno di chemio'': Bianca Balti mostra il suo primo trattamento anti cancro e il sostegno del fidanzato

La 40enne va a sottoporsi alla terapia accompagnata dalla figlia primogenita 17enne Matilde Lucidi (è pure madre di Mia, nata nel 2015 dalla relazione con il secondo marito Matthew McRae), due amici, Erica Dente degli Scrovegni e Ozzy Salvatierra, make-up artist, e l'uomo che ora è al suo fianco. A gennaio scorso aveva ufficializzato il legame con Helly Nahmad, ma non è più il collezionista il suo compagno. La top model non svela il nome del fortunato, però si fa vedere abbracciata teneramente a lui.

La 40enne lo aveva annunciato serenamente nelle sue storie a fine settembre

Ed è proprio questo ‘mister X’ che era vicino alla Balti in giorno del suo intervento in ospedale, lo stesso che la modella di Lodi ha mostrato durante una dolcissima videochiamata, arrivata nei primi giorni di convalescenza a casa.

Accanto a lei non c’è più il collezionista Helly Nahmad, ma un altro uomo

A fine settembre Bianca aveva annunciato la data fissata per l’inizio della chemio. “Piccolo aggiornamento perché me lo chiedete. La convalescenza sta andando bene e il 14 (ottobre, ndr.) inizierò la chemioterapia. L’ho scoperto oggi e sono super felice, perché ora posso iniziare a pianificare. E ADORO pianificare ahahaha. Inoltre, prima inizio prima finirò! Grazie mille per i dolci messaggi! In realtà sto bene. Non preoccupatevi per me perché non sono preoccupata! Sono solo molto seccata perché avevo piani MOLTO diversi per il prossimo futuro… Ma ehi, l'accettazione alla fine mi renderà onore”, aveva sottolineato sul suo profilo Instagram.

Si fa accompagnare dalla figlia Matilde, da due amici e da lui: sorride e ironizza sulle tante medicine da prendere

Poi la Balti ha accorciato i lunghi capelli, optando per un delizioso caschetto e adesso, con coraggio e con accanto gli affetti più cari, inizia la battaglia per ricacciare indietro ‘l’intruso’.