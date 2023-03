''Ci siamo perdonati a vicenda'': Barbara d'Urso con una foto annuncia la pace con il potente agente Lucio Presta

Il manager nel marzo 2020 aveva definito la conduttrice una “suora laica in paillettes”

Barbara d’Urso con una foto condivisa sul suo profilo Twitter annuncia la pace con il potente agente dei vip Lucio Presta. Il manager, sposato con Paola Perego, nel marzo del 2020 aveva definito la conduttrice una “suora laica in paillettes” e definito i suoi programmi in onda su Canale 5 “uno scempio mal digerito”. Aveva anche parlato di “orrore in tv”. Ora è tutto alle spalle. La 65enne e il 63enne hanno deposto le armi.

Le vecchie ruggini sono alle spalle. Barbara e Lucio si fanno vedere insieme mentre prendono un “caffeuccio”. La presentatrice scrive: “In un mondo pieno di conflitti, anche i più piccoli devono avere fine con la Pace. Bello guardarsi negli occhi, parlare e dirsi che alcune battaglie sono totalmente inutili e sapersi perdonare a vicenda”. La d’Urso sorride e anche Presta fa lo stesso. Il risentimento dell’agente verso i talk di Carmelita è evaporato.

Tutto era esploso dopo la puntata del 29 marzo 2020 di Live - Non è la d’Urso. Barbara aveva recitato in diretta tv insieme a Matteo Salvini, in collegamento con lei, l’Eterno Riposo per le oltre 10mila vittime del Coronavirus. Online era stata fatta una petizione per chiedere a Mediaset di chiudere i programmi della napoletana e in pochissimo tempo erano state raccolte ben 300mila firme. Presta, con un post pubblicato e poi rimosso su Facebook, aveva dato risonanza alla questione e implacabile aveva scritto un j’accuse chiedendo un intervento della rete.

Il post della conduttrice 65enne

“L’orrore televisivo che produce ogni giorno, ogni mese, ogni anno la suora Laica in paillettes (naturalmente nulla a che fare con le Suore Laiche vere che sono esempi da seguire ) è ormai da tempo sotto gli occhi di tutti e quindi vorrei non tornare sull’argomento quello che mi domando ogni giorno è: come mai una Testata giornalistica VIDEONEWS accetta di mettere la Firma su tanto poco e tanto orrore?”, aveva sottolineato il manager. Ma col tempo qualcosa deve essere mutato.