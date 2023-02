L’attrice 62enne e Fratini, 53 anni, stanno insieme dal 2015

“Vivo con lui a Valdarno, facciamo una vita semplice e molto agreste”

Barbara De Rossi si sente una donna appagata. Impegnata nella tournée teatrale di “Il padre della sposa”, l’attrice 62enne a Gente confessa di essere felice sentimentalmente grazie a Simone Fratini, imprenditore nel campo dell’hair styling, che ha 9 anni meno di lei. Vittima di un amore tossico in passato, grazie a lui è riuscita a mettersi la brutta esperienza alle spalle.

Barbara De Rossi: ''Felice con Simone che ha 9 anni meno di me. Ho avuto un amore tossico''

“Dal 2015 sto vivendo una bellissima stagione sentimentale. Con Simone che ha nove anni meno di me, fu un colpo di fulmine. Con lui ho compreso che cosa sia l’amore: vicinanza, cura, desiderio che l’altro sia felice e realizzato. Sembrano cose ovvie, ma non sempre lo sono. Soprattutto dopo quello che ho passato io”, spiega Barbara.

La De Rossi poi parla del rapporto che l’ha devastata: “A 50 anni sono caduta in una spirale di manipolazione e violenza psicologica. A volte si pensa che le donne che si lasciano coinvolgere in queste relazioni siano fragili. Non è così. Io credo di avere un carattere forte, ma sono una che ama appassionatamente. E a volte l’amore non ti fa vedere le persone per quello che sono. Per uscire dalla spirale del maltrattamento devi arrivare al fondo del sentimento”.

Simone le è accanto e la fa sorridere. “Vivo con lui in una villa leopoldina in Valdarno, immersa in un giardino. Faccio una vita semplice, molto agreste. Ho scoperto di avere il pollice verde e ogni tanto do una mano agli allevatori della zona”, sottolinea ancora l’artista.

I due vivono in Toscana, in una villa in Valdarno

In un futuro prossimo le piacerebbe avere un nipotino dalla figlia 27enne Martina, avuta dal coreografo serbo Branko Tesanovic, il secondo marito da cui si è separata nel 2010. Barbara spiega: “Mi piacerebbe diventare nonna. Ma Martina non ha ancora espresso il desiderio di un bebè. Però, dopo aver partecipato a Ballando con le stelle nel 2010, ho scoperto che mi piace davvero molto ballare, ho imparato lì. Non sarebbe male fare uno spettacolo che contempli due passi di danza”.