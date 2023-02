Come è morto Maurizio Costanzo? Dall’intervento al cuore all’ultimo ricovero vicino casa

Il decesso del notissimo volto tv è arrivato come un fulmine a cielo sereno

Come è morto Maurizio Costanzo? In queste ore molti si stanno facendo questa domanda. Non era più giovanissimo (aveva 84 anni), ma di certo milioni di italiani lo ricordano ancora vivace e in discreta forma solo poche settimane fa, quando ha chiuso l’ultima edizione del Maurizio Costanzo Show. Eppure sembra che da diversi giorni fosse ricoverato in una clinica privata non distante da casa sua.

Il Corriere della Sera scrive infatti che il giornalista e conduttore si è spento alla clinica Paideia, nel quartiere Parioli a Roma. Da qui avrebbe seguito anche l’ultimo Festival di Sanremo, quindi il suo ingresso nella struttura nosocomiale risalirebbe almeno a circa a un paio di settimane fa. Sempre secondo il quotidiano, Costanzo sarebbe rimasto vigile fino a qualche giorno prima del decesso, quindi avrebbe perso conoscenza durante le ultime ore di vita.

Maurizio, nato il 28 agosto 1938, aveva già sofferto di diversi problemi cardiaci. Era stato ricoverato in varie occasioni e aveva subito anche un’operazione a cuore aperto.

Seguiva una dieta abbastanza stretta e in tanti ricordano come con la moglie Maria De Filippi – preoccupata per la sua salute - scherzò più volte in tv sul fatto che gli veniva impedito di mangiare la quantità di gelato che avrebbe voluto. Maria aveva spiegato che comprava un gelato con ingredienti più leggeri proprio per permettere a Maurizio di fare qualche strappo alla regola con il suo alimento preferito.

Dal 1995 - anno delle loro nozze - Maurizio e Maria vivevano insieme in un grande appartamento comprato sempre ai Parioli, non lontano anche questo dal principale palcoscenico calcato da Costanzo nel corso della sua vita, quello del Teatro Parioli, dove ha registrato ben 42 edizioni del ‘Maurizio Costanzo Show’.